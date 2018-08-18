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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3514351535163517

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 08:29

  reus написав:Может и лучше. Смотрите я дитя совка :D Покупаю то, с чем я имел дело в армии. Надежное неприхотливое, безотказное, но понятно, что не снайперская винтовка. В ближнем бою до 300 м. самое оно. Для защиты от шариковых и партизанской войне, если оккупант вдруг захочет на огонек.

Оккупант сперва запустит авиацию. Вы Джохар (Грозный) видели конца 90-х? Что там осталось?
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:12

  investorkiev написав:Как видим, были годы когда цены удваивались, были годы когда цены складывались вдвое.


Спеціально для любителів бла-бла-бла я намалював графік. Щоб краще було видно "вигідність" інвештицій в КРЖН.

  Frant написав:Пропоную поважному панству глянути на графік залежності ціни київської квартири від плину часу.
Для умовності я взяв 2к "хрущовку" в цегляному будинку недалеко від метро. Не на самій окраїні. Наймасовіший і найдоступніший сегент ринку. Ціни легко знаходити, і вони є репером для інших.

Непогано було би накласти на цей графік середню ЗП по Києву та ВВП України.
Було би досить інформативно. :wink:


Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:31

  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:короче 12 мая на работу, прогнозируем что дальше.
Конечно бесследно это не пройдёт, сегодня друг позвонил и рассказал что снизил аренду на 50% фитнес тренеру и какой то сотруднице крутого ресторана. У них вообще оказалось ноль сбережений. Хотя на работу и с работы ездили на такси каждый день. И вишенка на торте, это квартиры в Круше, с новым хорошим ремонтом. Реально хорошим, как для себя. Сдавал по 12000 грн.

А как там дела с арендаторами-трактористами и арендаторами-металлургами? Скидку не просят?

семья с донецкой области, она продавец в метинвесте он обслуживает какие то миниточки чо то продают, снизили им аренду с 11000 до 8000. Ей зарплату снизили на 30% он вообще не работает.
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