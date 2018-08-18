Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Как видим, были годы когда цены удваивались, были годы когда цены складывались вдвое.
Спеціально для любителів бла-бла-бла я намалював графік. Щоб краще було видно "вигідність" інвештицій в КРЖН.
Frant написав:Пропоную поважному панству глянути на графік залежності ціни київської квартири від плину часу. Для умовності я взяв 2к "хрущовку" в цегляному будинку недалеко від метро. Не на самій окраїні. Наймасовіший і найдоступніший сегент ринку. Ціни легко знаходити, і вони є репером для інших.
Непогано було би накласти на цей графік середню ЗП по Києву та ВВП України. Було би досить інформативно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Унуноктий написав:короче 12 мая на работу, прогнозируем что дальше. Конечно бесследно это не пройдёт, сегодня друг позвонил и рассказал что снизил аренду на 50% фитнес тренеру и какой то сотруднице крутого ресторана. У них вообще оказалось ноль сбережений. Хотя на работу и с работы ездили на такси каждый день. И вишенка на торте, это квартиры в Круше, с новым хорошим ремонтом. Реально хорошим, как для себя. Сдавал по 12000 грн.
А как там дела с арендаторами-трактористами и арендаторами-металлургами? Скидку не просят?
семья с донецкой области, она продавец в метинвесте он обслуживает какие то миниточки чо то продают, снизили им аренду с 11000 до 8000. Ей зарплату снизили на 30% он вообще не работает.
reus написав:В 1995 году на Виноградаре купил двушку 50м. кв. 96 серии за 12 000 долларов, продал в 2014 за 60куе. В том же 1995 году купил сталинку 2х комнатная 55 м. кв. ( точно не помню метраж)ул. Котовского на Сырце за 11500. Продал не буду говорить цену, а то все обзавидуются В начале 2000х купил трешку 100кв. м. Правый берег возле метро за 30 000 кирпичный дом, продал в 2018 за 100 000у. е. В 2015 г. купил в ФК за 1270уе 110м. кв. Продал пару лет назад цену не буду называть, сам не верю Правда был сделан хороший ремонт. Понятно, что я себя не считаю профессионалом на рынке недвижимости т. к. на хлеб зарабатываю другими вещами. Но все же неприятностей по недвиге не было, одни плюсы.
Вы никогда не покупали дорого. Недвижимость в Киеве не может длительный период стоить дорого. От и весь секрет инвестиций в КРЖН. Дарю.
"Визионерам" и прочим растишкам советую почитать статью тех, кто деньги делает немного с другой доходностью. И большей вовлеченностью.
"Ми реально оцінюємо купівельну спроможність українців. У наших колег є уявні гіпотези про «середній клас» і середній чек у 500 гривень. Ми ж із Дімою вважаємо інакше, ми в цьому плані реалісти. "
"Оскільки всі без винятку наші ресторани розташовані в орендованих приміщеннях, щойно ми починаємо працювати із зачиненого для гостей закладу на доставку, одразу виникають запитання від орендодавця.
З усіма власниками приміщень ми перебуваємо в процесі перемовин. Адекватної оцінки ситуації з боку орендодавців поки не бачимо, вони думають, що зараз скасують карантин і все повернеться на свої місця."