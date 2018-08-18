RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3515351635173518>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:12

  investorkiev написав:Как видим, были годы когда цены удваивались, были годы когда цены складывались вдвое.


Спеціально для любителів бла-бла-бла я намалював графік. Щоб краще було видно "вигідність" інвештицій в КРЖН.

  Frant написав:Пропоную поважному панству глянути на графік залежності ціни київської квартири від плину часу.
Для умовності я взяв 2к "хрущовку" в цегляному будинку недалеко від метро. Не на самій окраїні. Наймасовіший і найдоступніший сегент ринку. Ціни легко знаходити, і вони є репером для інших.

Непогано було би накласти на цей графік середню ЗП по Києву та ВВП України.
Було би досить інформативно. :wink:


Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 2182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:31

  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:короче 12 мая на работу, прогнозируем что дальше.
Конечно бесследно это не пройдёт, сегодня друг позвонил и рассказал что снизил аренду на 50% фитнес тренеру и какой то сотруднице крутого ресторана. У них вообще оказалось ноль сбережений. Хотя на работу и с работы ездили на такси каждый день. И вишенка на торте, это квартиры в Круше, с новым хорошим ремонтом. Реально хорошим, как для себя. Сдавал по 12000 грн.

А как там дела с арендаторами-трактористами и арендаторами-металлургами? Скидку не просят?

семья с донецкой области, она продавец в метинвесте он обслуживает какие то миниточки чо то продают, снизили им аренду с 11000 до 8000. Ей зарплату снизили на 30% он вообще не работает.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21119
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:44

  Faceless написав:
  galadriel написав:Не лучше ли вместо громоздкого автомата иметь Глок-17 (или 19), или H&K SFP9 ? Или Вальтер 99 ?

Лучше, но купить легально намного сложнее


Если под "купить" имеется в виду наградной ствол! : ))) Других вариантов, к сожалению нет.
Миша-клиент
 
Повідомлень: 381
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:24

  reus написав:В 1995 году на Виноградаре купил двушку 50м. кв. 96 серии за 12 000 долларов, продал в 2014 за 60куе. В том же 1995 году купил сталинку 2х комнатная 55 м. кв. ( точно не помню метраж)ул. Котовского на Сырце за 11500. Продал не буду говорить цену, а то все обзавидуются :D В начале 2000х купил трешку 100кв. м. Правый берег возле метро за 30 000 кирпичный дом, продал в 2018 за 100 000у. е. В 2015 г. купил в ФК за 1270уе 110м. кв. Продал пару лет назад цену не буду называть, сам не верю :D Правда был сделан хороший ремонт. Понятно, что я себя не считаю профессионалом на рынке недвижимости т. к. на хлеб зарабатываю другими вещами. Но все же неприятностей по недвиге не было, одни плюсы.

Вы никогда не покупали дорого.
Недвижимость в Киеве не может длительный период стоить дорого.
От и весь секрет инвестиций в КРЖН.
Дарю.
UA
 
Повідомлень: 4820
З нами з: 19.07.08
Подякував: 598 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:37

  Gastarbaiter написав:А как там дела с арендаторами-трактористами и арендаторами-металлургами? Скидку не просят?

Зарплата тракториста (на John Deere или аналоги) в украинском агрохолдинге от 1500 до 3000 у.е в месяц.
UA
 
Повідомлень: 4820
З нами з: 19.07.08
Подякував: 598 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:58

  UA написав:
  Gastarbaiter написав:А как там дела с арендаторами-трактористами и арендаторами-металлургами? Скидку не просят?

Зарплата тракториста (на John Deere или аналоги) в украинском агрохолдинге от 1500 до 3000 у.е в месяц.

4-ре месяца в году?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21119
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:58

  UA написав:
  Gastarbaiter написав:А как там дела с арендаторами-трактористами и арендаторами-металлургами? Скидку не просят?

Зарплата тракториста (на John Deere или аналоги) в украинском агрохолдинге от 1500 до 3000 у.е в месяц.


А сколько таких трактористов в агрохолдинге работает? Скажет на 100 тыс га?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 06.03.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Но все же неприятностей по недвиге не было, одни плюсы.

а вот здесь минусы и , наверное, солидные
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazh-3 ... 9282a17a9c

https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 5d65f3f5ee
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10617
З нами з: 10.06.11
Подякував: 181 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Визионерам" и прочим растишкам советую почитать статью тех, кто деньги делает немного с другой доходностью. И большей вовлеченностью.

"Ми реально оцінюємо купівельну спроможність українців. У наших колег є уявні гіпотези про «середній клас» і середній чек у 500 гривень. Ми ж із Дімою вважаємо інакше, ми в цьому плані реалісти. "

"Оскільки всі без винятку наші ресторани розташовані в орендованих приміщеннях, щойно ми починаємо працювати із зачиненого для гостей закладу на доставку, одразу виникають запитання від орендодавця.

З усіма власниками приміщень ми перебуваємо в процесі перемовин. Адекватної оцінки ситуації з боку орендодавців поки не бачимо, вони думають, що зараз скасують карантин і все повернеться на свої місця."

https://www.the-village.com.ua/village/ ... u-borisova
striped
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:56

  proftpd66 написав:
С 2015 до 2018?

Депозит 15% годовых . В гривне 26%. Риски 0%. Сколько народа потеряло на укрбуд ?
та даже позже 2018. 26% это типа Михи? Тоже влетели вкладчики. Укрбуд с Аркадой сильно внесли переполох, но тут кто был вначале, тот в выигрыше.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1494
З нами з: 24.10.08
Подякував: 40 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3515351635173518>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1821, 1822, 1823
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18226 2950727
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 10:06
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 6778
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 11854
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.