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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3515351635173518

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:07

  reus написав:
  investorkiev написав:Реус, если считать покупка ФК+ремонт, то в сколько раз больше продажная цена? В 1.5 раза? В 2 раза? В 2.5 раза?

Одно могу сказать, что цена была оч. вкусная :D


У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего!
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Миша-клиент написав:
  Faceless написав:
  galadriel написав:Не лучше ли вместо громоздкого автомата иметь Глок-17 (или 19), или H&K SFP9 ? Или Вальтер 99 ?

Лучше, но купить легально намного сложнее


Если под "купить" имеется в виду наградной ствол! : ))) Других вариантов, к сожалению нет.
Можно купить но хранить только в тире, где тренироваться, тоже толку немного
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:22

  proftpd66 написав:барабашов

зачем это сейчас тут нужно? чтобы отойти от темы? Это уже история.

в 90х прямо во дворе Крещатика, окна во дворах, знакомый купил 3к за 10-20 штук списанных компьютеров :)

даже, эта теория противоположная Вашей, что надо было затарится квартирами до 1991 года. Можно было на спекуляции затарится 100 квартир в 90-х на ул. Крещатика. Еще один знакомый криминальный авторитет, купил 30-50 квартир в течении 90х годов. Но не давно начал строить как Войцеховский и у него много квартир конфисковали сейчас. По этому блеать, недвига она рискованная всегда.

Пацаны во дворе рассказывали или сами всю эту хрень выдумали? :)
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