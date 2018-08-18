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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:07
reus написав: investorkiev написав:
Реус, если считать покупка ФК+ремонт, то в сколько раз больше продажная цена? В 1.5 раза? В 2 раза? В 2.5 раза?
Одно могу сказать, что цена была оч. вкусная
У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего!
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:08
Миша-клиент написав: Faceless написав: galadriel написав:
Не лучше ли вместо громоздкого автомата иметь Глок-17 (или 19), или H&K SFP9 ? Или Вальтер 99 ?
Лучше, но купить легально намного сложнее
Если под "купить" имеется в виду наградной ствол! : ))) Других вариантов, к сожалению нет.
Можно купить но хранить только в тире, где тренироваться, тоже толку немного
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Faceless
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:22
proftpd66 написав:барабашов
зачем это сейчас тут нужно? чтобы отойти от темы? Это уже история.
в 90х прямо во дворе Крещатика, окна во дворах, знакомый купил 3к за 10-20 штук списанных компьютеров
даже, эта теория противоположная Вашей, что надо было затарится квартирами до 1991 года. Можно было на спекуляции затарится 100 квартир в 90-х на ул. Крещатика. Еще один знакомый криминальный авторитет, купил 30-50 квартир в течении 90х годов. Но не давно начал строить как Войцеховский и у него много квартир конфисковали сейчас. По этому блеать, недвига она рискованная всегда.
Пацаны во дворе рассказывали или сами всю эту хрень выдумали?
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