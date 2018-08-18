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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:07
reus написав: investorkiev написав:
Реус, если считать покупка ФК+ремонт, то в сколько раз больше продажная цена? В 1.5 раза? В 2 раза? В 2.5 раза?
Одно могу сказать, что цена была оч. вкусная
У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего!
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Anadonta
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:08
Миша-клиент написав: Faceless написав: galadriel написав:
Не лучше ли вместо громоздкого автомата иметь Глок-17 (или 19), или H&K SFP9 ? Или Вальтер 99 ?
Лучше, но купить легально намного сложнее
Если под "купить" имеется в виду наградной ствол! : ))) Других вариантов, к сожалению нет.
Можно купить но хранить только в тире, где тренироваться, тоже толку немного
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Faceless
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:22
proftpd66 написав:барабашов
зачем это сейчас тут нужно? чтобы отойти от темы? Это уже история.
в 90х прямо во дворе Крещатика, окна во дворах, знакомый купил 3к за 10-20 штук списанных компьютеров
даже, эта теория противоположная Вашей, что надо было затарится квартирами до 1991 года. Можно было на спекуляции затарится 100 квартир в 90-х на ул. Крещатика. Еще один знакомый криминальный авторитет, купил 30-50 квартир в течении 90х годов. Но не давно начал строить как Войцеховский и у него много квартир конфисковали сейчас. По этому блеать, недвига она рискованная всегда.
Пацаны во дворе рассказывали или сами всю эту хрень выдумали?
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Richi
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:44
Richi написав: proftpd66 написав:барабашов
зачем это сейчас тут нужно? чтобы отойти от темы? Это уже история.
в 90х прямо во дворе Крещатика, окна во дворах, знакомый купил 3к за 10-20 штук списанных компьютеров
даже, эта теория противоположная Вашей, что надо было затарится квартирами до 1991 года. Можно было на спекуляции затарится 100 квартир в 90-х на ул. Крещатика. Еще один знакомый криминальный авторитет, купил 30-50 квартир в течении 90х годов. Но не давно начал строить как Войцеховский и у него много квартир конфисковали сейчас. По этому блеать, недвига она рискованная всегда.
Пацаны во дворе рассказывали или сами всю эту хрень выдумали?
слово 90х как бы очень общее. в 1996 6 тысяч стоила 1к на троещине. в 1998 - 12к.
в 1999 - 40к 3х комнатная на прорезной
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:54
Вторая квартира вообще 2007 года, после строителей, уже пережила кризис 2008 и 2014 годов, переживет и этот.
ПС. Интересно, сколько комунальных накапало за 13 лет простоя за 100 метров?
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BIGor
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:30
BIGor написав:
Интересно, сколько комунальных накапало за 13 лет простоя за 100 метров?
если все на счетчиках, то ерунда накапало
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:32
Anadonta написав: reus написав: investorkiev написав:
Реус, если считать покупка ФК+ремонт, то в сколько раз больше продажная цена? В 1.5 раза? В 2 раза? В 2.5 раза?
Одно могу сказать, что цена была оч. вкусная
У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего!
Та ну, в 1.3-1.5 раз выросло практически все, купленное в 2015-16 годах, я бы сказал это минимум.
Я спросил не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а чтобы сравнить рост сегментов.
Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.
Интересно, в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков) тоже дала х*2, или больше/меньше?
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investorkiev
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:42
investorkiev написав:
Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.
Цены то выросли, объявления тому факт, но покупает ли кто по таким ценам?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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remark
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:44
remark написав: investorkiev написав:
Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.
Цены то выросли, объявления тому факт, но покупает ли кто по таким ценам?
перед карантином забрали двушку на позняках 2007 года, 65 квадратов за 65000 ремонт обічній подубитій.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:46
Унуноктий написав: remark написав: investorkiev написав:
Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.
Цены то выросли, объявления тому факт, но покупает ли кто по таким ценам?
перед карантином забрали двушку на позняках 2007 года, 65 квадратов за 65000 ремонт обічній подубитій.
Посмотрим спрос после карантина.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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remark
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