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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3516351735183519

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:46

  investorkiev написав:
  Anadonta написав:
  reus написав:Одно могу сказать, что цена была оч. вкусная :D


У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего!


Та ну, в 1.3-1.5 раз выросло практически все, купленное в 2015-16 годах, я бы сказал это минимум.

Я спросил не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а чтобы сравнить рост сегментов.

Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.

Интересно, в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков) тоже дала х*2, или больше/меньше?

эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:52

  Proofy написав:
  BIGor написав: Интересно, сколько комунальных накапало за 13 лет простоя за 100 метров?

если все на счетчиках, то ерунда накапало
а как же опалення МОПов и чудесный пункт "нарахування менше за питоме споживання"?

на Сетаме всплывал ипотечный пакет диамант банка, там долги были по 80-100 тыс
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:56

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Anadonta написав:
У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего!


Та ну, в 1.3-1.5 раз выросло практически все, купленное в 2015-16 годах, я бы сказал это минимум.

Я спросил не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а чтобы сравнить рост сегментов.

Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.

Интересно, в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков) тоже дала х*2, или больше/меньше?

эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров


Уну, не тупи, за 43 это без ремонта.

Спроси у своего знакомого лендлорда по Круше (где живет фитнес тренер и официантка), по чем он бы продал свою прэлэсть с ремонтом.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:57

У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего![/quote]

Та ну, в 1.3-1.5 раз выросло практически все, купленное в 2015-16 годах, я бы сказал это минимум.

Я спросил не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а чтобы сравнить рост сегментов.

Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.

Интересно, в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков) тоже дала х*2, или больше/меньше?[/quote]
эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров[/quote]


В начале марта, я писал что продал однушка патриотика 38 м кв голую с ремонтом от строителей за 51т на руки. С ремонтом наверное на 6-7т было бы дороже.
В сентябре 19г. такую же, но с ремонтом за 50 на руки.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:08

Уну, не тупи, за 43 это без ремонта.

Спроси у своего знакомого лендлорда по Круше (где живет фитнес тренер и официантка), по чем он бы продал свою прэлэсть с ремонтом.[/quote]

А че уже по 43 такие?
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  #<1 ... 3516351735183519
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