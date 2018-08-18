Додано: Суб 11 кві, 2020 13:57

У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!

Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего![/quote]



Та ну, в 1.3-1.5 раз выросло практически все, купленное в 2015-16 годах, я бы сказал это минимум.



Я спросил не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а чтобы сравнить рост сегментов.



Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.



Интересно, в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков) тоже дала х*2, или больше/меньше?[/quote]

эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров[/quote]





В начале марта, я писал что продал однушка патриотика 38 м кв голую с ремонтом от строителей за 51т на руки. С ремонтом наверное на 6-7т было бы дороже.

В сентябре 19г. такую же, но с ремонтом за 50 на руки.