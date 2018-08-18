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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:46
investorkiev написав: Anadonta написав: reus написав:
Одно могу сказать, что цена была оч. вкусная
У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего!
Та ну, в 1.3-1.5 раз выросло практически все, купленное в 2015-16 годах, я бы сказал это минимум.
Я спросил не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а чтобы сравнить рост сегментов.
Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.
Интересно, в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков) тоже дала х*2, или больше/меньше?
эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров
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Унуноктий
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:52
Proofy написав: BIGor написав:
Интересно, сколько комунальных накапало за 13 лет простоя за 100 метров?
если все на счетчиках, то ерунда накапало
а как же опалення МОПов и чудесный пункт "нарахування менше за питоме споживання"?
на Сетаме всплывал ипотечный пакет диамант банка, там долги были по 80-100 тыс
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Diman
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:56
Унуноктий написав: investorkiev написав: Anadonta написав:
У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего!
Та ну, в 1.3-1.5 раз выросло практически все, купленное в 2015-16 годах, я бы сказал это минимум.
Я спросил не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а чтобы сравнить рост сегментов.
Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.
Интересно, в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков) тоже дала х*2, или больше/меньше?
эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров
Уну, не тупи, за 43 это без ремонта.
Спроси у своего знакомого лендлорда по Круше (где живет фитнес тренер и официантка), по чем он бы продал свою прэлэсть с ремонтом.
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investorkiev
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:57
У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего![/quote]
Та ну, в 1.3-1.5 раз выросло практически все, купленное в 2015-16 годах, я бы сказал это минимум.
Я спросил не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а чтобы сравнить рост сегментов.
Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.
Интересно, в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков) тоже дала х*2, или больше/меньше?[/quote]
эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров[/quote]
В начале марта, я писал что продал однушка патриотика 38 м кв голую с ремонтом от строителей за 51т на руки. С ремонтом наверное на 6-7т было бы дороже.
В сентябре 19г. такую же, но с ремонтом за 50 на руки.
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asin
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:08
Уну, не тупи, за 43 это без ремонта.
Спроси у своего знакомого лендлорда по Круше (где живет фитнес тренер и официантка), по чем он бы продал свою прэлэсть с ремонтом.[/quote]
А че уже по 43 такие?
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