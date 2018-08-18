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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:46
investorkiev написав: Anadonta написав: reus написав:
Одно могу сказать, что цена была оч. вкусная
У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего!
Та ну, в 1.3-1.5 раз выросло практически все, купленное в 2015-16 годах, я бы сказал это минимум.
Я спросил не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а чтобы сравнить рост сегментов.
Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.
Интересно, в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков) тоже дала х*2, или больше/меньше?
эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров
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Унуноктий
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:52
Proofy написав: BIGor написав:
Интересно, сколько комунальных накапало за 13 лет простоя за 100 метров?
если все на счетчиках, то ерунда накапало
а как же опалення МОПов и чудесный пункт "нарахування менше за питоме споживання"?
на Сетаме всплывал ипотечный пакет диамант банка, там долги были по 80-100 тыс
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Diman
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:56
Унуноктий написав: investorkiev написав: Anadonta написав:
У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего!
Та ну, в 1.3-1.5 раз выросло практически все, купленное в 2015-16 годах, я бы сказал это минимум.
Я спросил не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а чтобы сравнить рост сегментов.
Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.
Интересно, в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков) тоже дала х*2, или больше/меньше?
эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров
Уну, не тупи, за 43 это без ремонта.
Спроси у своего знакомого лендлорда по Круше (где живет фитнес тренер и официантка), по чем он бы продал свою прэлэсть с ремонтом.
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investorkiev
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Додано: Суб 11 кві, 2020 13:57
У нас не принято считать чужие деньги и это правильно. Человек рискнул и заработал - молодец!
Если продажная цена была "очень вкусная", то 1.5 - это потолок, ни о каких 2.0 или 2.5 и речи быть не может. А в реале - от 1.30 до 1.35, не более. Но это тоже очень даже ничего![/quote]
Та ну, в 1.3-1.5 раз выросло практически все, купленное в 2015-16 годах, я бы сказал это минимум.
Я спросил не для того, чтобы посчитать чужие деньги, а чтобы сравнить рост сегментов.
Однушка в самом экономе (Патриотика, Эврика) обошлись с ремонтом по 28-30куе. Продажная цена их - более 60куе, тоесть мы видим четкий рост в х*2 раза.
Интересно, в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков) тоже дала х*2, или больше/меньше?[/quote]
эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров[/quote]
В начале марта, я писал что продал однушка патриотика 38 м кв голую с ремонтом от строителей за 51т на руки. С ремонтом наверное на 6-7т было бы дороже.
В сентябре 19г. такую же, но с ремонтом за 50 на руки.
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asin
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:08
Уну, не тупи, за 43 это без ремонта.
Спроси у своего знакомого лендлорда по Круше (где живет фитнес тренер и официантка), по чем он бы продал свою прэлэсть с ремонтом.[/quote]
А че уже по 43 такие?
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asin
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:20
Коллеги, прошу помощи. На вашей ветке бываю крайне редко - она для меня не тематическая, но вот сейчас нуждаюсь в информационной поддержке. Имеется предложение квартиры. Не Киев. Цена по столичным меркам смешная, квартира маленькая - для пенсионера.
С недвигой дел не имел лет 25. В связи с этим у меня вопрос, не затруднит ли кого набросать пошагово 1. 2. 3... в общих чертах как сегодня происходит покупка квартиры? Пока выяснил, что нужна оценка. Непонятно как происходит расчет и что пишут в договоре.
Такой актуальный перечень может быть полезен не только мне.
Что можно проверить до нотариуса и сколько он сегодня берет за это дело?
Какова роль риэлтора в сделке?
Какие справки нужно проверить у продавца?
Вопрос карантина прошу не учитывать. Я понимаю, что до его окончания сделки рискованы, но он не навсегда, надеюсь.
В общем если у кого есть возможность, прошу помочь. Может есть ссылка на акутальное положение дел по вопросу.
Всем заранее спасибо.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:22
asin написав:
В начале марта, я писал что продал однушка патриотика 38 м кв голую с ремонтом от строителей за 51т на руки. С ремонтом наверное на 6-7т было бы дороже.
В сентябре 19г. такую же, но с ремонтом за 50 на руки.
Вы прям мастер по выпрыгиванию из поезда, несущегося к разрушенному мосту.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:30
Vlad442 написав: proftpd66 написав: Vlad442 написав:
Если каждый месяц, то поздравляю.
если на аренде недвиги будет 2%-8% в год в гривне, то за 2 операции (2 опер. дня) будет 5%?
Овернайт 10%-12.5% (с вычеткой налогов). Про биток я вообще не говорю.
10%-12% делать ничего не надо когда захотел - пришел, когда захотел - ушел.
Не скажу, что я совсем темный, но мне кажется, что это просто набор слов.
Что конкретно? Вам лень посмотреть ставку по депозитным картам ? Я не понимаю .
Как можно вести дискуссию, если Вы на Марсе живёте ? Вы в Киеве или на Марсе?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:35
Proofy написав: proftpd66 написав:
С 2015 до 2018?
Депозит 15% годовых . В гривне 26%. Риски 0%. Сколько народа потеряло на укрбуд ?
та даже позже 2018. 26% это типа Михи? Тоже влетели вкладчики. Укрбуд с Аркадой сильно внесли переполох, но тут кто был вначале, тот в выигрыше.
Вкладчикам вернули все , даже тем у которым не было договоров с банком, а договор был инвестиционным фондом.
Ощад в 2018 было 19.5%, депозит можно было открыть на 2 грн и потом пополнять безлимит. Зачем мне Миха, если был ощад ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:41
Вести с полей:
- на этой неделе продан хрущ с ремонтом (не Киев)
- продавался месяц, но снизив цену на 10% даже во время карантина - ушла
- при этом до карантина хватило бы и скидки в 5% - железобетонно
- рынок стоит, было 2 покупателя уже вереняковых до карантина, но как раз из-за карантина они взяли паузу.
Вообщем, как я всем говорю, я чудом успел выпрыгнуть из несущегося под откос поезда
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