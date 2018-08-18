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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:43
adeges написав: Richi написав:
Пацаны во дворе рассказывали или сами всю эту хрень выдумали?
слово 90х как бы очень общее. в 1996 6 тысяч стоила 1к на троещине. в 1998 - 12к.
в 1999 - 40к 3х комнатная на прорезной
И Вы туда же? Человек писал о 91 годе и что не фраза - бред!
В Украине приватизация началась в конце 1992 и никто особо не спешил приватизировать т.к. боялись налога на частную собственность и повышенной коммуналки. Т.е. до 93 практически нельзя было купить квартиру, только мутные схемы, через обмен или фиктивный брак. Золото можно было купить с трудом т.к. даже на покупку обручальных колец, необходимо было предоставить справку из ЗАГСа о подаче заявления. Первые ком-ры начали появляться в 92-93. Помню покупал в 95, так стоимость была что-то около 1100 (с принтером). О каких списанных компьютерах в 91 человек пишет? Ваз 2109 (новый) стоил порядка 5500-6000 (в зависимости от объёма двигателя, цвета, крыла). 2-х комнатная на Печерске (верхнем) стоила порядка 18 000 (через мутные схемы), так что об обмене жигулей на квартиру на Крещатике и речи быть не может и т.д. Зачем я вообще обсуждаю этот бред?!
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Richi
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:44
dir написав:
Тогда это не пролетариат, а бандиты, подлежащие изоляции от общества. И вы пропагандируете антиконституционные, антигосударственные лозунги. Это уголовно наказуемо, поскольку вы посягаете на конституционный строй.
"Продвинутый" пролетариат это и есть бандиты, почитайте историю создания совка, там все написано, только не читайте советских газет (с)
Я не пропагандирую антиконституционные, антигосударственные лозунги. Это был сарказм.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:45
thirdeye написав:
да вы же писали после продажи цену, чего тут теперь разводить непонятно что
Нет, цену я не озвучивал, Вы меня с кем-то путаете.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:48
UA написав:
Вы никогда не покупали дорого.
Недвижимость в Киеве не может длительный период стоить дорого.
От и весь секрет инвестиций в КРЖН.
Дарю.
Да. Я или "понимаю" рынок, или просто везунчик
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:50
Loft написав:
Вести с полей:
- на этой неделе продан хрущ с ремонтом (не Киев)
- продавался месяц, но снизив цену на 10% даже во время карантина - ушла
- при этом до карантина хватило бы и скидки в 5% - железобетонно
- рынок стоит, было 2 покупателя уже вереняковых до карантина, но как раз из-за карантина они взяли паузу.
Вообщем, как я всем говорю, я чудом успел выпрыгнуть из несущегося под откос поезда
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Не факт
Идёт истерия относительно печатания долларов и инфляции которая ждёт весь мир. Народ, который с деньгами начинает ёрзать, а вариантов потратить 50-200т. в этой замечательной стране - не так много. Не удивлюсь, если после карантина мы увидим заход на верх и только потом сильное падение цен, когда вся наличность с рынка будет вымыта.
Как Вам такой вариант? Поэтому я и писал ранее Трибеке, что к сожалению, у неё/него возможно ещё будет шанс выпрыгнуть из нелеквида.
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Richi
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:50
500 написав:Коллеги, прошу помощи. На вашей ветке бываю крайне редко - она для меня не тематическая, но вот сейчас нуждаюсь в информационной поддержке. Имеется предложение квартиры. Не Киев. Цена по столичным меркам смешная, квартира маленькая - для пенсионера.
С недвигой дел не имел лет 25. В связи с этим у меня вопрос, не затруднит ли кого набросать пошагово 1. 2. 3... в общих чертах как сегодня происходит покупка квартиры? Пока выяснил, что нужна оценка. Непонятно как происходит расчет и что пишут в договоре.
Такой актуальный перечень может быть полезен не только мне.
Что можно проверить до нотариуса и сколько он сегодня берет за это дело?
Какова роль риэлтора в сделке?
Какие справки нужно проверить у продавца?
Вопрос карантина прошу не учитывать. Я понимаю, что до его окончания сделки рискованы, но он не навсегда, надеюсь.
В общем если у кого есть возможность, прошу помочь. Может есть ссылка на акутальное положение дел по вопросу.
Всем заранее спасибо.
1. Лично я предпочитаю без риэлторов - они непонятное звено этой цепи
2. Я как продавец дал нотариусу:
- оценка (сделали удаленно, у оценщика по рекомендации нотариуса, за 1 день, цена 600грн)
- справку из ЖЕКа об отсутствии прописанных (действует 3 дня, но в условиях карантина у меня действовала аж 2 недели)
- документы на квартиру, паспорт, код
- форма 13 о прописанных детях
- согласие жены
От покупателя только паспорт, код и согласие жены.
Самому можно проверить долги по коммуналке, за 30 грн сделать на сайте Минюста выписку из реестра на эту квартиру.
Нотариусы в карантин работают по предварительной договоренности. Как по мне, так даже сейчас удобнее - весь документооборот по почте/Вайберу а встретились лично только один раз для подписания самого договора
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Loft
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:51
Richi написав: adeges написав: Richi написав:
Пацаны во дворе рассказывали или сами всю эту хрень выдумали?
слово 90х как бы очень общее. в 1996 6 тысяч стоила 1к на троещине. в 1998 - 12к.
в 1999 - 40к 3х комнатная на прорезной
И Вы туда же? Человек писал о 91 годе и что не фраза - бред!
В Украине приватизация началась в конце 1992 и никто особо не спешил приватизировать т.к. боялись налога на частную собственность и повышенной коммуналки. Т.е. до 93 практически нельзя было купить квартиру, только мутные схемы, через обмен или фиктивный брак. Золото можно было купить с трудом т.к. даже на покупку обручальных колец, необходимо было предоставить справку из ЗАГСа о подаче заявления. Первые ком-ры начали появляться в 92-93. Помню покупал в 95, так стоимость была что-то около 1100 (с принтером). О каких списанных компьютерах в 91 человек пишет? Ваз 2109 (новый) стоил порядка 5500-6000 (в зависимости от объёма двигателя, цвета, крыла). 2-х комнатная на Печерске (верхнем) стоила порядка 18 000 (через мутные схемы), так что об обмене жигулей на квартиру на Крещатике и речи быть не может и т.д. Зачем я вообще обсуждаю этот бред?!
Вы себе внушаете что-то. Хватит внушать через Кашпировского.
Я написал что бизнесом занимался человек , жёстко спекулировал и купил много квартир в центре . Одна квартиру он подарил другу возле Арены, там люди эмигрировали в 90 продали.
По поводу вашего сообщения. Дед был который продавал ювелирку, которую , купил в 80.
Почему только золото ? А серебро? А монеты? Камни?
Платина была бесценная в 80-90, промышленная , она была в ламповых телевизоров, можно было взять транзисторы из платины, потом продать по цене мирового рынка . В начале 2000гг был пик по тем деньгами 3000$ была платина.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:53
Richi написав:
О каких списанных компьютерах в 91 человек пишет?
я у старших товарищей поинтересовался. Были компы, "Искра", с чёрно-белым небольшим монитором. Стояли в институтах, были на курсах для проф подготовки старшеклассников.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:53
UA написав: Gastarbaiter написав:
А как там дела с арендаторами-трактористами и арендаторами-металлургами? Скидку не просят?
Зарплата тракториста (на John Deere или аналоги) в украинском агрохолдинге от 1500 до 3000 у.е в месяц.
Абсолютно верные данные, подтверждаю. Я когда-то занимался агробизнесом.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:53
reus написав: UA написав:
Вы никогда не покупали дорого.
Недвижимость в Киеве не может длительный период стоить дорого.
От и весь секрет инвестиций в КРЖН.
Дарю.
Да. Я или "понимаю" рынок, или просто везунчик
Либо Вы занимались тем, что востребовано в кризисное время (продукты, лекарство и т.п.) Поэтому у Вас появлялись деньги с избытком в то время, как у других они уходили на то чтобы выжить. Таким образом Вы оказывались с деньгами в самое благоприятное время для покупки недвижимости.
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Richi
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