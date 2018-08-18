RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3519352035213522>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Richi написав:
  Loft написав:Вести с полей:
- на этой неделе продан хрущ с ремонтом (не Киев)
- продавался месяц, но снизив цену на 10% даже во время карантина - ушла
- при этом до карантина хватило бы и скидки в 5% - железобетонно
- рынок стоит, было 2 покупателя уже вереняковых до карантина, но как раз из-за карантина они взяли паузу.

Вообщем, как я всем говорю, я чудом успел выпрыгнуть из несущегося под откос поезда

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

Не факт :) Идёт истерия относительно печатания долларов и инфляции которая ждёт весь мир. Народ, который с деньгами начинает ёрзать, а вариантов потратить 50-200т. в этой замечательной стране - не так много. Не удивлюсь, если после карантина мы увидим заход на верх и только потом сильное падение цен, когда вся наличность с рынка будет вымыта.
Как Вам такой вариант? Поэтому я и писал ранее Трибеке, что к сожалению, у неё/него возможно ещё будет шанс выпрыгнуть из нелеквида.
Безусловно есть такой шанс, ведь никто не знает к чему это все приведет. Но конкретно в моем случае под эту продажу ранее была куплена готовая квартира новострой под сдачу и нужно было отдать частично долг. Плюс сделать там ремонт - это как раз остаток долга.

Сейчас заканчиваю а том же новострое двушку для себя, 70м2 - цена ремонта с частично мебелью и техникой - ровно 30куе. Срок - ровно 1 год :)))

В однушке под сдачу планирую вложиться в 10-ку

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 547
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:55

  proftpd66 написав:Платина была бесценная в 80-90, промышленная , она была в ламповых телевизоров, можно было взять транзисторы из платины, потом продать по цене мирового рынка . В начале 2000гг был пик по тем деньгами 3000$ была платина.

Давайте на этом и закончим! :)
Richi
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 25.09.08
Подякував: 588 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И, кстати, был бы я на месте условного "Сержика" - я бы ночью спать не смог... Сидеть на единственном матрасе при непонятном будущем - это то ещё развлечение

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 547
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Идёт истерия относительно печатания долларов и инфляции которая ждёт весь мир. Народ, который с деньгами начинает ёрзать, а вариантов потратить 50-200т. в этой замечательной стране - не так много. Не удивлюсь, если после карантина мы увидим заход на верх и только потом сильное падение цен, когда вся наличность с рынка будет вымыта.
Как Вам такой вариант?

Тем, кто истерит, надо посоветовать посмотреть когда США проводили количественные смягчения и что произошло с ценами в Украине на недвижимость после этого в течение 1-3-5 лет
Наличность с рыка не будет вымыта, она перейдёт в другие руки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10621
З нами з: 10.06.11
Подякував: 181 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:59

  Loft написав:
500 написав:Коллеги, прошу помощи. На вашей ветке бываю крайне редко - она для меня не тематическая, но вот сейчас нуждаюсь в информационной поддержке. Имеется предложение квартиры. Не Киев. Цена по столичным меркам смешная, квартира маленькая - для пенсионера.
С недвигой дел не имел лет 25. В связи с этим у меня вопрос, не затруднит ли кого набросать пошагово 1. 2. 3... в общих чертах как сегодня происходит покупка квартиры? Пока выяснил, что нужна оценка. Непонятно как происходит расчет и что пишут в договоре.
Такой актуальный перечень может быть полезен не только мне.
Что можно проверить до нотариуса и сколько он сегодня берет за это дело?
Какова роль риэлтора в сделке?
Какие справки нужно проверить у продавца?
Вопрос карантина прошу не учитывать. Я понимаю, что до его окончания сделки рискованы, но он не навсегда, надеюсь.
В общем если у кого есть возможность, прошу помочь. Может есть ссылка на акутальное положение дел по вопросу.
Всем заранее спасибо.
1. Лично я предпочитаю без риэлторов - они непонятное звено этой цепи
2. Я как продавец дал нотариусу:
- оценка (сделали удаленно, у оценщика по рекомендации нотариуса, за 1 день, цена 600грн)
- справку из ЖЕКа об отсутствии прописанных (действует 3 дня, но в условиях карантина у меня действовала аж 2 недели)
- документы на квартиру, паспорт, код
- форма 13 о прописанных детях
- согласие жены

От покупателя только паспорт, код и согласие жены.

Самому можно проверить долги по коммуналке, за 30 грн сделать на сайте Минюста выписку из реестра на эту квартиру.

Нотариусы в карантин работают по предварительной договоренности. Как по мне, так даже сейчас удобнее - весь документооборот по почте/Вайберу а встретились лично только один раз для подписания самого договора

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk


Спасибо. А как проходит оплата? В теории же безнал должне быть и гривной, а по факту? Что отражается в договоре?
Спасибо.
500
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 11.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:01

:twisted:
  Richi написав:
  proftpd66 написав:Платина была бесценная в 80-90, промышленная , она была в ламповых телевизоров, можно было взять транзисторы из платины, потом продать по цене мирового рынка . В начале 2000гг был пик по тем деньгами 3000$ была платина.

Давайте на этом и закончим! :)



Можете изучить вопрос на досуге:

https://www.radiodetaliplus.ru/condensator_KM5H90.php

KМ5 Н90 V, М1500
зелёные
Цена:
240 076,03 руб./кг

3-4к$ за кило конденсаторов.

Это не транзистор, а конденсатор. Кажется, были и транзисторы.

Upd:

Сейчас цена на платину дешёвая, в 2000 цена конденсаторов по 15-25к$ . Круче Аркады :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 11 кві, 2020 15:05, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 22.12.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:05

  Gastarbaiter написав:
  asin написав:В начале марта, я писал что продал однушка патриотика 38 м кв голую с ремонтом от строителей за 51т на руки. С ремонтом наверное на 6-7т было бы дороже.
В сентябре 19г. такую же, но с ремонтом за 50 на руки.

Вы прям мастер по выпрыгиванию из поезда, несущегося к разрушенному мосту.

Еще после выпрыгивания из этого поезда нужно не разбиться об землю. В Америке сейчас страшные вещи происходят и у Трампа развязаны руки. Могут запросто денежную реформу забабахать или прилично обесценить бакс в лучшем случае.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21627
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 2207 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:07

  Loft написав:И, кстати, был бы я на месте условного "Сержика" - я бы ночью спать не смог... Сидеть на единственном матрасе при непонятном будущем - это то ещё развлечение

А что, надо действовать по принципу: накопил на самое дешёвое-сразу покупай? Я не так богат, чтоб покупать фигню. Я не могу купить хрущ который начнёт валиться раньше, чем я выйду на пенсию.
Если смотреть 2003 г и сегодня, то видим одинаковые цены. Если смотреть 2007, то от этого уровня всё падаем и падаем в долларе.
Если кому-то очень припечёт, можно поехать в условный Кривой рог в квартиру за 5-8 тыс у.е. Оказывается и такие цены есть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10621
З нами з: 10.06.11
Подякував: 181 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:07

  Loft написав:И, кстати, был бы я на месте условного "Сержика" - я бы ночью спать не смог... Сидеть на единственном матрасе при непонятном будущем - это то ещё развлечение

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

Вот и я о том же. И страх потери, таких людей, заставит действовать. Вопрос будет стоять, между - потерять всё, что было нажито непосильным трудом за долгие годы или переплатить, но закрыть вопрос здесь и сейчас.
Richi
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 25.09.08
Подякував: 588 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:18

  Serg-ik написав:
  Richi написав:Идёт истерия относительно печатания долларов и инфляции которая ждёт весь мир. Народ, который с деньгами начинает ёрзать, а вариантов потратить 50-200т. в этой замечательной стране - не так много. Не удивлюсь, если после карантина мы увидим заход на верх и только потом сильное падение цен, когда вся наличность с рынка будет вымыта.
Как Вам такой вариант?

Тем, кто истерит, надо посоветовать посмотреть когда США проводили количественные смягчения и что произошло с ценами в Украине на недвижимость после этого в течение 1-3-5 лет
Наличность с рыка не будет вымыта, она перейдёт в другие руки

В какие руки? Раньше она уходила на рынок ценных бумаг и при том, что реальное развитие за эти годы составляло порядка 20% - рынок вырос более чем в 3(!) раза. Тогда были суммы в разы меньше. Сейчас этим будут заниматься все страны на перегонки.
Готовы рискнуть? Удачи Вам и твёрдости духа (без сарказма)!
Richi
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 25.09.08
Подякував: 588 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3519352035213522>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1821, 1822, 1823
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18226 2950946
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 10:06
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 6780
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 11856
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84359)
11.04.2020 15:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.