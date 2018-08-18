Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Loft написав:Вести с полей: - на этой неделе продан хрущ с ремонтом (не Киев) - продавался месяц, но снизив цену на 10% даже во время карантина - ушла - при этом до карантина хватило бы и скидки в 5% - железобетонно - рынок стоит, было 2 покупателя уже вереняковых до карантина, но как раз из-за карантина они взяли паузу.
Вообщем, как я всем говорю, я чудом успел выпрыгнуть из несущегося под откос поезда
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Не факт Идёт истерия относительно печатания долларов и инфляции которая ждёт весь мир. Народ, который с деньгами начинает ёрзать, а вариантов потратить 50-200т. в этой замечательной стране - не так много. Не удивлюсь, если после карантина мы увидим заход на верх и только потом сильное падение цен, когда вся наличность с рынка будет вымыта. Как Вам такой вариант? Поэтому я и писал ранее Трибеке, что к сожалению, у неё/него возможно ещё будет шанс выпрыгнуть из нелеквида.
Безусловно есть такой шанс, ведь никто не знает к чему это все приведет. Но конкретно в моем случае под эту продажу ранее была куплена готовая квартира новострой под сдачу и нужно было отдать частично долг. Плюс сделать там ремонт - это как раз остаток долга.
Сейчас заканчиваю а том же новострое двушку для себя, 70м2 - цена ремонта с частично мебелью и техникой - ровно 30куе. Срок - ровно 1 год ))
proftpd66 написав:Платина была бесценная в 80-90, промышленная , она была в ламповых телевизоров, можно было взять транзисторы из платины, потом продать по цене мирового рынка . В начале 2000гг был пик по тем деньгами 3000$ была платина.
Richi написав:Идёт истерия относительно печатания долларов и инфляции которая ждёт весь мир. Народ, который с деньгами начинает ёрзать, а вариантов потратить 50-200т. в этой замечательной стране - не так много. Не удивлюсь, если после карантина мы увидим заход на верх и только потом сильное падение цен, когда вся наличность с рынка будет вымыта. Как Вам такой вариант?
Тем, кто истерит, надо посоветовать посмотреть когда США проводили количественные смягчения и что произошло с ценами в Украине на недвижимость после этого в течение 1-3-5 лет Наличность с рыка не будет вымыта, она перейдёт в другие руки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
500 написав:Коллеги, прошу помощи. На вашей ветке бываю крайне редко - она для меня не тематическая, но вот сейчас нуждаюсь в информационной поддержке. Имеется предложение квартиры. Не Киев. Цена по столичным меркам смешная, квартира маленькая - для пенсионера. С недвигой дел не имел лет 25. В связи с этим у меня вопрос, не затруднит ли кого набросать пошагово 1. 2. 3... в общих чертах как сегодня происходит покупка квартиры? Пока выяснил, что нужна оценка. Непонятно как происходит расчет и что пишут в договоре. Такой актуальный перечень может быть полезен не только мне. Что можно проверить до нотариуса и сколько он сегодня берет за это дело? Какова роль риэлтора в сделке? Какие справки нужно проверить у продавца? Вопрос карантина прошу не учитывать. Я понимаю, что до его окончания сделки рискованы, но он не навсегда, надеюсь. В общем если у кого есть возможность, прошу помочь. Может есть ссылка на акутальное положение дел по вопросу. Всем заранее спасибо.
1. Лично я предпочитаю без риэлторов - они непонятное звено этой цепи 2. Я как продавец дал нотариусу: - оценка (сделали удаленно, у оценщика по рекомендации нотариуса, за 1 день, цена 600грн) - справку из ЖЕКа об отсутствии прописанных (действует 3 дня, но в условиях карантина у меня действовала аж 2 недели) - документы на квартиру, паспорт, код - форма 13 о прописанных детях - согласие жены
От покупателя только паспорт, код и согласие жены.
Самому можно проверить долги по коммуналке, за 30 грн сделать на сайте Минюста выписку из реестра на эту квартиру.
Нотариусы в карантин работают по предварительной договоренности. Как по мне, так даже сейчас удобнее - весь документооборот по почте/Вайберу а встретились лично только один раз для подписания самого договора
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Спасибо. А как проходит оплата? В теории же безнал должне быть и гривной, а по факту? Что отражается в договоре? Спасибо.
proftpd66 написав:Платина была бесценная в 80-90, промышленная , она была в ламповых телевизоров, можно было взять транзисторы из платины, потом продать по цене мирового рынка . В начале 2000гг был пик по тем деньгами 3000$ была платина.
asin написав:В начале марта, я писал что продал однушка патриотика 38 м кв голую с ремонтом от строителей за 51т на руки. С ремонтом наверное на 6-7т было бы дороже. В сентябре 19г. такую же, но с ремонтом за 50 на руки.
Вы прям мастер по выпрыгиванию из поезда, несущегося к разрушенному мосту.
Еще после выпрыгивания из этого поезда нужно не разбиться об землю. В Америке сейчас страшные вещи происходят и у Трампа развязаны руки. Могут запросто денежную реформу забабахать или прилично обесценить бакс в лучшем случае.
Loft написав:И, кстати, был бы я на месте условного "Сержика" - я бы ночью спать не смог... Сидеть на единственном матрасе при непонятном будущем - это то ещё развлечение
А что, надо действовать по принципу: накопил на самое дешёвое-сразу покупай? Я не так богат, чтоб покупать фигню. Я не могу купить хрущ который начнёт валиться раньше, чем я выйду на пенсию. Если смотреть 2003 г и сегодня, то видим одинаковые цены. Если смотреть 2007, то от этого уровня всё падаем и падаем в долларе. Если кому-то очень припечёт, можно поехать в условный Кривой рог в квартиру за 5-8 тыс у.е. Оказывается и такие цены есть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Loft написав:И, кстати, был бы я на месте условного "Сержика" - я бы ночью спать не смог... Сидеть на единственном матрасе при непонятном будущем - это то ещё развлечение
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Вот и я о том же. И страх потери, таких людей, заставит действовать. Вопрос будет стоять, между - потерять всё, что было нажито непосильным трудом за долгие годы или переплатить, но закрыть вопрос здесь и сейчас.
Richi написав:Идёт истерия относительно печатания долларов и инфляции которая ждёт весь мир. Народ, который с деньгами начинает ёрзать, а вариантов потратить 50-200т. в этой замечательной стране - не так много. Не удивлюсь, если после карантина мы увидим заход на верх и только потом сильное падение цен, когда вся наличность с рынка будет вымыта. Как Вам такой вариант?
Тем, кто истерит, надо посоветовать посмотреть когда США проводили количественные смягчения и что произошло с ценами в Украине на недвижимость после этого в течение 1-3-5 лет Наличность с рыка не будет вымыта, она перейдёт в другие руки
В какие руки? Раньше она уходила на рынок ценных бумаг и при том, что реальное развитие за эти годы составляло порядка 20% - рынок вырос более чем в 3(!) раза. Тогда были суммы в разы меньше. Сейчас этим будут заниматься все страны на перегонки. Готовы рискнуть? Удачи Вам и твёрдости духа (без сарказма)!