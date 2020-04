Додано: Суб 11 кві, 2020 16:33

Richi написав: Loft написав: И, кстати, был бы я на месте условного "Сержика" - я бы ночью спать не смог... Сидеть на единственном матрасе при непонятном будущем - это то ещё развлечение



И, кстати, был бы я на месте условного "Сержика" - я бы ночью спать не смог... Сидеть на единственном матрасе при непонятном будущем - это то ещё развлечение

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

Вот и я о том же. И страх потери, таких людей, заставит действовать. Вопрос будет стоять, между - потерять всё, что было нажито непосильным трудом за долгие годы или переплатить, но закрыть вопрос здесь и сейчас.



страх потери баксов? или я чего-то не понял? и взамен - по докризисным ценам - в бетон?



страх потери баксов? или я чего-то не понял? и взамен - по докризисным ценам - в бетон?

может лучше подождать годок и на те же деньги купить 2-ку вместо 1-ки?

