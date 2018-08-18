



Радиодетали



Драгоценные металлы в радиодеталях содержатся в небольшом объеме, однако это не останавливает людей, ищущих способы подзаработать.



Относительно много драгметалла находится в изделиях, произведенных в СССР. Также существует специальный справочник содержания драгоценных металлов, из которого можно узнать перечень дорогих материалов, входящих в состав той или иной электроники.



Содержание



1 Основные источники

1.1 Микросхемы

1.2 Конденсаторы

1.3 Резисторы

1.4 Разъемы

1.5 Транзисторы

1.6 Реле

Основные источники

Яндекс.Директ

Скупка радиодеталей в Самаре

Отвечая на вопрос, в каких деталях есть драгоценный материал, можно сразу указать на микросхемы. В них используются различные материалы, обеспечивающие электропроводность, достаточное сопротивление и иные параметры, необходимые для работы чипов. При этом, как было отмечено выше, содержание драгоценных металлов в радиодеталях невелико. Для получения того объема, например, золота, который нивелирует расходы, связанные с его добычей, потребуется собрать достаточно большой список микросхем.



Приведенная ниже таблица содержания дает примерное представление того, в каких радиодеталях есть драгоценный материал.



Наименование источника Описание

Конденсаторы Керамические конденсаторы и изделия в пластиковом корпусе, танталовые и серебряно-танталовые конденсаторы, емкостные советской сборки.

Генераторные лампы Необходимые материалы есть в лампах серий ГМИ, ГИ, ГС и ГУ.

Микросхемы Драгоценные металлы есть в микросхемах серий 133, 564, 1533, 155, 142, 530, 134.

Транзисторы Транзисторы могут быть различной формы и размера, как российского (советского), так и иностранного производства.

Светодиоды Подойдут светодиоды, содержащие в себе желтые выводы.

Разъемы В разъемах находятся золотосодержащие элементы желтого цвета.

Переключатели, кнопки Золото есть только в тех переключателях, что содержат желтые компоненты. Остальные радиодетали нужно проверять на наличие драгметаллов.

Резисторы Необходимы резисторы серий СП5 (от 1 до 44), СП3 (от 19 о 44), ПП3 (от 40 до 47).

Потенциометры Драгоценные металлы содержит в себе потенциометр, представляющий одну из серий ППЛМ, ППМФ, ПТП и ПЛП.

Реле Реле могут быть российского или иностранного производства.

Металлические части многих радиодеталей представляют собой сплав из нескольких материалов, включая такие драгметаллы, как:



золото;

серебро;

платина;

палладий;

рутений;

тантал.

Многие скупщики (например, «Академия благородных металлов») вторсырья, из которого затем добывают драгоценные металлы, оценивают последние по фото. Определяя стоимость, они ориентируются на соответствующие справочники, в которых приведен полный перечень радиодеталей с предметным содержанием тех или иных сплавов, в том числе и количество отдельных элементов.



Микросхемы

Яндекс.Директ



Скупка радиодеталей в Самаре

Дорого покупаем радиодетали! Гарантия цены 100%! Звоните!

radiodetalivsamare.ru





Пул добычи Bitcoin!

Пул добычи Bitcoin! Максимум профита среди топ пулов на pps+. Антивирус!

trust2pool.ru





Дистанционное образование в России

Высшее образование дистанционно. Актуальные знания. Диплом государственного образца!

rosdistant.ru





Форум по электронике

Здесь Вы найдете ответы на свои вопросы. Приглашаем профессионалов.

rlocman.ru



Для добытчиков драгоценных металлов скупка нередко превращается в довольно сложный процесс. Объяснить это можно тем, что основная масса компонентов советской электроники уже была давно распродана. И теперь для нахождения драгоценных металлов в радиодеталях приходится потратить много времени, так как, например, чтобы извлечь примерно 5,45 грамма серебра и 0,34 грамма золота необходимо переработать 1 тысячу микросхем типа КР1108ПП2.



Микросхема



Причем нередки случаи, когда уровень содержания того или иного металла в реальности расходится с тем, что указано в специализированном справочнике. Наиболее перспективные, с точки зрения объемов добычи микросхемы, сведены в таблицу.



Индекс микросхемы Золото (1 гр./1000 ед.) Серебро (1 гр./1000 ед.)

КМ1603РУ1 19.48 61.92

Н530АП2, Н530КП2, Н530КП11, Н530КП14, Н530ТВ9 Примерно 12.16 19.85

К573РФ8 40.14 71.20

КР537РУ11А 51.83

1200ЦЛ1 43.38 115.18

1200ЦМ1 38.80 90.37

2ФВ2000 41.47

К573РФ4 39.82 71.20

КМ132РУ8А 34.79 52.56

1200ЦЛ2 44.87 125.62

530ИД7 28.54 26.96

КМ132РУ8Б 34.79 52.56

К573РФ41/42 39.82 71.20

КМ132РУ2 34.79 52.56

С точки зрения сбора других металлов, микросхемы являются мало предпочтительными. Лишь в нескольких из них можно найти до 0,02 грамма палладия. Установить, содержится ли золото в той или иной микросхеме, можно по характерному желтому цвету, который имеют их контакты.



Конденсаторы

Как сохранить прохладу в доме?

prostomarket.org

развернуть



Солнцезащитная зеркальная оконная пленка – надежная защита от перегрева помещений

Цена и размеры

Принцип работы

Монтаж пленки

Видео

Яндекс.Директ

Как и в случае с микросхемами, конденсаторы для добычи золота и серебра лучше выбирать советского производства. Более того, в этих радиодеталях встречаются также палладий и платина. Правда, в последние годы объем содержания драгметаллов в конденсаторах постепенно уменьшается.



Импортные конденсаторы на плате



Отчасти это обусловлено дороговизной их производства. Помимо этого, традиционные материалы не всегда отвечают требованиям, которые предъявляются к современным конденсаторам.



Все радиодетали данного типа можно разделить на несколько категорий, каждая из которых содержит в себе определенный объем драгметаллов:



керамические конденсаторы (маркируются КМ);

конденсаторы с желтым корпусом;

конденсаторы с серебряным корпусом;

конденсаторы с танталовым корпусом.

Для получения большого объема золота и других металлов рекомендуется искать различные вычислительные машины, электронные устройства и АТС, произведенные в СССР. Меньше конденсаторов и, соответственно, полезных материалов можно получить из ламповых телевизоров, магнитофонов и другой техники того же периода.



Резисторы





Основу большинства резисторов составляет серебро. В редких моделях можно найти золото или палладий. Серебро также встречается в микроскопическом количестве на выводах резисторов.



Особо популярны в среде частных золотодобытчиков потенциометры советского производства. Из них можно добывать серебро в достаточном объеме.



К числу потенциально прибыльных потенциометров относятся изделия серий ППМЛ, ПТП, ППБЛ, 5К.



Что касается резисторов, то рекомендуется собирать модели, выпущенные в СССР до 1982 года. Отделить их от других радиодеталей можно по маркировке: на поверхности требуемых элементов имеется пометка «ромб».



Разъемы





Разъемы, наряду с микросхемами, являются богатым источником драгоценных металлов. Скупщики их принимают в основном на вес. Для извлечения золота и других металлов подойдут разъемы как российского, так и иностранного производства практически любого года выпуска.



Разъемы



Ряд таких компонентов радиодеталей содержит в себе палладий. Чтобы определить, имеется ли этот материал в составе сплава, разъем следует поджечь. Наличие темных пятен свидетельствует об отсутствии палладия.



В 1 кг разъемов российского и советского производства содержится примерно до 25 грамм золота. В иностранных деталях этот показатель примерно в 5 раз ниже.



Транзисторы





Важно понимать, что не все транзисторы включают в себя золото. Есть некоторые электрокомпоненты, основанные на других материалах. Наиболее предпочтительные, с точки зрения содержания золота, транзисторы приведены в таблице.



Индекс транзистора Золото (1 гр./1000 ед.)

2Т118А/Б/В 11,69

2Т201А-Г, 2Т316А-Д 10,8

2Т306А-Г 12,76

2Т325А-В 17,20

2Т355А 19,34

2Т504Б 16,35

2Т505А/Б 17,53

2Т506А/Б 19,53

2Т509А 15,40

2Т603А/Б, 2Т603Г, 2Т608А/Б 23,11

2Т603Б 19,04

2Т630А/Б 15,54

2Т653А/Б 16,33

2Т704А/Б 26,04

2Т935А 33,43 (серебра содержится до 273)

2Т944А 28,47 (серебра содержится до 519)

2Т945А 16,93 (серебра содержится до 273)

2Т998А 33,41 (серебра содержится до 273)

Некоторые транзисторы содержат в себе до 1 грамма платины. Однако чаще их приобретают для выделения золота.



Реле

Скупка радиодеталей в Самаре

radiodetalivsamare.ru

развернуть



Дорого покупаем радиодетали! Гарантия цены 100%! Звоните!

Яндекс.Директ

Реле, в отличие от других радиодеталей, применяемых с целью добычи золота и серебра, маркируются в обязательном порядке и имеют собственный паспорт, который включает дату выпуска элемента.



Реле



На основании указанных данных можно узнать объем содержания тех или иных драгметаллов. Для добычи полезных материалов рекомендуется использовать реле, относящиеся к одной из следующих серий:



РЭС;

РП;

РПС;

РКН;

РКМ;

РКП;

ТРСМ;

РТН;

ТРП;

ТРТ.

Реле, имеющие алюминиевый корпус, требуют дополнительной проверки. Выявить наличие золота в сплавах, из которых состоит радиодеталь, можно по цвету их контактов.



Еще в советское время радиолюбители открыли для себя новый источник для заработка. Они в домашних условиях, используя электронику, добывали золото и другие металлы, после чего перепродавали их. И сегодня этот способ заработка остается актуальным. И объявления наподобие: «Сдаю драгметаллы» можно встретить на многих сайтах.



Золото во все времена выступало в качестве твердой валюты. Зная, из каких радиодеталей получают этот благородный материал, можно постепенно накапливать свой капитал. Тем более что процесс извлечения золота из микросхем относительно простой.











Яндекс.Директ



Скупка радиодеталей в Самаре

Дорого покупаем радиодетали! Гарантия цены 100%! Звоните!

radiodetalivsamare.ru





Форум по электронике

Здесь Вы найдете ответы на свои вопросы. Приглашаем профессионалов.

rlocman.ru





Zappos на русском

Покупайте с выгодой на Zappos и экономьте! Бесплатно: адрес, прием, хранение посылки!

buyusa.ru





Антенная решетка 16.2 ГГц

Диаграмма направленности: 6х8 градусов. Коэффициент усиления: 23.5 дБ. Цена 27 000 руб

antenna-array.com



Главная Драгоценные металлы

Оценка статьи:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (7 оценок, среднее: 4,43 из 5)

Поделиться с друзьями:

31

Похожие публикации

Один из самых дорогих металлов мира осмий и его стоимость за грамм

Один из самых дорогих металлов мира осмий и его стоимость за грамм

Родий: сферы применения металла, цена за 1 грамм в рублях

Родий: сферы применения металла, цена за 1 грамм в рублях

Родий в ювелирных украшениях

Родий в ювелирных украшениях

Рутений: стоимость грамма металла и сферы его применения

Рутений: стоимость грамма металла и сферы его применения

Добавить комментарий

Ваше имя:



Ваш e-mail:



Ваш сайт:



Ваш комментарий:



Золото — инвестиции в драгоценные металлы, котировки и цены

О сайтеКарта сайтаРеклама на сайте

© 2020 Все права защищены. Копирование материалов с этого сайта возможно с указанием активной ссылки на статью. Все статьи носят исключительно информационный характер, и не являются руководством к действию. Перед принятием решения инвестировать деньги в тот или иной финансовый продукт, советуем проконсультироваться с финансовым экспертом.

наверх





