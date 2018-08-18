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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 кві, 2020 16:39
Serg-ik написав: Richi написав:
О каких списанных компьютерах в 91 человек пишет?
я у старших товарищей поинтересовался. Были компы, "Искра", с чёрно-белым небольшим монитором. Стояли в институтах, были на курсах для проф подготовки старшеклассников.
разве они представляли ценность? всегда барахлом это считал.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Суб 11 кві, 2020 16:57
investorkiev написав:
в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков)
ФК - это бизнес-класс и то с учетом недостатков, но никак не премиум.
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foxluck
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Додано: Суб 11 кві, 2020 17:09
Proofy написав: Унуноктий написав:
я тут насобирал уже на 50% однухи в Медовом-2
как думаете стоит брать или ещё подкопить?
Может Абрикоса лучше?
Слишком близко к даче моей)
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