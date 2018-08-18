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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3520352135223523

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:39

  Serg-ik написав:
  Richi написав:О каких списанных компьютерах в 91 человек пишет?
я у старших товарищей поинтересовался. Были компы, "Искра", с чёрно-белым небольшим монитором. Стояли в институтах, были на курсах для проф подготовки старшеклассников.

разве они представляли ценность? всегда барахлом это считал.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков)

ФК - это бизнес-класс и то с учетом недостатков, но никак не премиум.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Proofy написав:
  Унуноктий написав:я тут насобирал уже на 50% однухи в Медовом-2
как думаете стоит брать или ещё подкопить?
Может Абрикоса лучше?
Слишком близко к даче моей)

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