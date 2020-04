Додано: Суб 11 кві, 2020 17:56

striped написав: "Визионерам" и прочим растишкам советую почитать статью тех, кто деньги делает немного с другой доходностью. И большей вовлеченностью.



"Ми реально оцінюємо купівельну спроможність українців. У наших колег є уявні гіпотези про «середній клас» і середній чек у 500 гривень. Ми ж із Дімою вважаємо інакше, ми в цьому плані реалісти. "



"Оскільки всі без винятку наші ресторани розташовані в орендованих приміщеннях, щойно ми починаємо працювати із зачиненого для гостей закладу на доставку, одразу виникають запитання від орендодавця.



З усіма власниками приміщень ми перебуваємо в процесі перемовин. Адекватної оцінки ситуації з боку орендодавців поки не бачимо, вони думають, що зараз скасують карантин і все повернеться на свої місця."



вони ж пережили кризу і тепер в онлайн бізнесі, що за скіглення? вони ж пережили кризу і тепер в онлайн бізнесі, що за скіглення?

