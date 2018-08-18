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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3521352235233524>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:39

  Serg-ik написав:
  Richi написав:О каких списанных компьютерах в 91 человек пишет?
я у старших товарищей поинтересовался. Были компы, "Искра", с чёрно-белым небольшим монитором. Стояли в институтах, были на курсах для проф подготовки старшеклассников.

разве они представляли ценность? всегда барахлом это считал.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:в премиальном сегменте ФК (даже с учетом его недостатков)

ФК - это бизнес-класс и то с учетом недостатков, но никак не премиум.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Proofy написав:
  Унуноктий написав:я тут насобирал уже на 50% однухи в Медовом-2
как думаете стоит брать или ещё подкопить?
Может Абрикоса лучше?
Слишком близко к даче моей)

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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:"Визионерам" и прочим растишкам советую почитать статью тех, кто деньги делает немного с другой доходностью. И большей вовлеченностью.

"Ми реально оцінюємо купівельну спроможність українців. У наших колег є уявні гіпотези про «середній клас» і середній чек у 500 гривень. Ми ж із Дімою вважаємо інакше, ми в цьому плані реалісти. "

"Оскільки всі без винятку наші ресторани розташовані в орендованих приміщеннях, щойно ми починаємо працювати із зачиненого для гостей закладу на доставку, одразу виникають запитання від орендодавця.

З усіма власниками приміщень ми перебуваємо в процесі перемовин. Адекватної оцінки ситуації з боку орендодавців поки не бачимо, вони думають, що зараз скасують карантин і все повернеться на свої місця."

https://www.the-village.com.ua/village/ ... u-borisova
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:41

  Gastarbaiter написав:
  asin написав:В начале марта, я писал что продал однушка патриотика 38 м кв голую с ремонтом от строителей за 51т на руки. С ремонтом наверное на 6-7т было бы дороже.
В сентябре 19г. такую же, но с ремонтом за 50 на руки.

Вы прям мастер по выпрыгиванию из поезда, несущегося к разрушенному мосту.

Не)) с рокеты выпрыгнул с парашютом, не дожидаясь конечной остановки))
А по сути принял решение продавать осенью обе. И чтоб не две за год. Вот так случайно и получилось. Повезло.
Все кто рассказывает что я предвидел все то, что уже по факту произошло - пи**..ны.
Никто не знает будущего, кроме того, что мы все умрем))
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:43

  Serg-ik написав:
  Richi написав:О каких списанных компьютерах в 91 человек пишет?
я у старших товарищей поинтересовался. Были компы, "Искра", с чёрно-белым небольшим монитором. Стояли в институтах, были на курсах для проф подготовки старшеклассников.

Ещё в 1989-90 годах у нас на военном заводе стояли компы с цветным монитором и по моему это были IBM 286-е. Я там первый раз в компьютерную игрушку поигрался F-19 :D
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/coC5HLATDF8

Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.
Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://naspravdi.today/2020/04/10/olek ... av-bohdan/

А вот отличился помощник еще одного ресторатора, а ныне депутата Тищенко.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 17:56

  striped написав:"Визионерам" и прочим растишкам советую почитать статью тех, кто деньги делает немного с другой доходностью. И большей вовлеченностью.

"Ми реально оцінюємо купівельну спроможність українців. У наших колег є уявні гіпотези про «середній клас» і середній чек у 500 гривень. Ми ж із Дімою вважаємо інакше, ми в цьому плані реалісти. "

"Оскільки всі без винятку наші ресторани розташовані в орендованих приміщеннях, щойно ми починаємо працювати із зачиненого для гостей закладу на доставку, одразу виникають запитання від орендодавця.

З усіма власниками приміщень ми перебуваємо в процесі перемовин. Адекватної оцінки ситуації з боку орендодавців поки не бачимо, вони думають, що зараз скасують карантин і все повернеться на свої місця."

https://www.the-village.com.ua/village/ ... u-borisova

вони ж пережили кризу і тепер в онлайн бізнесі, що за скіглення?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:07

  Serg-ik написав:
  Richi написав:Идёт истерия относительно печатания долларов и инфляции которая ждёт весь мир. Народ, который с деньгами начинает ёрзать, а вариантов потратить 50-200т. в этой замечательной стране - не так много. Не удивлюсь, если после карантина мы увидим заход на верх и только потом сильное падение цен, когда вся наличность с рынка будет вымыта.
Как Вам такой вариант?

Тем, кто истерит, надо посоветовать посмотреть когда США проводили количественные смягчения и что произошло с ценами в Украине на недвижимость после этого в течение 1-3-5 лет
Наличность с рыка не будет вымыта, она перейдёт в другие руки

Яка інфляція, якщо нафта і комоди полетіли вниз?

Заливають грошима, щоб не стався дефляційний колапс.

Емісія відбувається при 0 ставці ФРС, як тільки буде видно, що криза проходить, так ФРС підніме ставку, і почне пилососити бакс.

Ось тоді почненься саме цікаве.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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