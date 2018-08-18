Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:"Визионерам" и прочим растишкам советую почитать статью тех, кто деньги делает немного с другой доходностью. И большей вовлеченностью.
"Ми реально оцінюємо купівельну спроможність українців. У наших колег є уявні гіпотези про «середній клас» і середній чек у 500 гривень. Ми ж із Дімою вважаємо інакше, ми в цьому плані реалісти. "
"Оскільки всі без винятку наші ресторани розташовані в орендованих приміщеннях, щойно ми починаємо працювати із зачиненого для гостей закладу на доставку, одразу виникають запитання від орендодавця.
З усіма власниками приміщень ми перебуваємо в процесі перемовин. Адекватної оцінки ситуації з боку орендодавців поки не бачимо, вони думають, що зараз скасують карантин і все повернеться на свої місця."
asin написав:В начале марта, я писал что продал однушка патриотика 38 м кв голую с ремонтом от строителей за 51т на руки. С ремонтом наверное на 6-7т было бы дороже. В сентябре 19г. такую же, но с ремонтом за 50 на руки.
Вы прям мастер по выпрыгиванию из поезда, несущегося к разрушенному мосту.
Не)) с рокеты выпрыгнул с парашютом, не дожидаясь конечной остановки)) А по сути принял решение продавать осенью обе. И чтоб не две за год. Вот так случайно и получилось. Повезло. Все кто рассказывает что я предвидел все то, что уже по факту произошло - пи**..ны. Никто не знает будущего, кроме того, что мы все умрем))
striped написав:"Визионерам" и прочим растишкам советую почитать статью тех, кто деньги делает немного с другой доходностью. И большей вовлеченностью.
"Ми реально оцінюємо купівельну спроможність українців. У наших колег є уявні гіпотези про «середній клас» і середній чек у 500 гривень. Ми ж із Дімою вважаємо інакше, ми в цьому плані реалісти. "
"Оскільки всі без винятку наші ресторани розташовані в орендованих приміщеннях, щойно ми починаємо працювати із зачиненого для гостей закладу на доставку, одразу виникають запитання від орендодавця.
З усіма власниками приміщень ми перебуваємо в процесі перемовин. Адекватної оцінки ситуації з боку орендодавців поки не бачимо, вони думають, що зараз скасують карантин і все повернеться на свої місця."
Richi написав:Идёт истерия относительно печатания долларов и инфляции которая ждёт весь мир. Народ, который с деньгами начинает ёрзать, а вариантов потратить 50-200т. в этой замечательной стране - не так много. Не удивлюсь, если после карантина мы увидим заход на верх и только потом сильное падение цен, когда вся наличность с рынка будет вымыта. Как Вам такой вариант?
Тем, кто истерит, надо посоветовать посмотреть когда США проводили количественные смягчения и что произошло с ценами в Украине на недвижимость после этого в течение 1-3-5 лет Наличность с рыка не будет вымыта, она перейдёт в другие руки
Яка інфляція, якщо нафта і комоди полетіли вниз?
Заливають грошима, щоб не стався дефляційний колапс.
Емісія відбувається при 0 ставці ФРС, як тільки буде видно, що криза проходить, так ФРС підніме ставку, і почне пилососити бакс.
Ось тоді почненься саме цікаве.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/