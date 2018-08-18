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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3521352235233524

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:13

сосед работал в нии в начали 90.
у него дома был ибм286 (возможно уже списанный)- цена на то время примерно 250долл.
поиски и спектрумы кажись стоили 30 ... 40 долл
гостинку в киеве обычно меняли на жигули
за девятки доплачивали.
так шо кто рассказывал про схему 10 компов на хату - это вполне правдопадобно
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:18

  unicdima написав:Ещё в 1989-90 годах у нас на военном заводе стояли компы с цветным монитором и по моему это были IBM 286-е. Я там первый раз в компьютерную игрушку поигрался F-19


ну то были EGA (16 цветов)
компы были даже в школах и техникумах - назывались ЭВМ, часто была одна ЭВМ в одельной комнате, а ученики обучались на терминалах.
на информатике изучали basik
мониторы там были в основном монохромные
Востаннє редагувалось uaprofi в Суб 11 кві, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:18

  investorkiev написав:https://youtu.be/coC5HLATDF8

Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.
Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда

Слава преЗеденту та його міністрам???

До речі, Ватний клоун не дає грошей на українську ракетну програму.


В принципі, з цією державою все ясно.
Питання в тому,як довго буде агонія?
29 років, і все ніяк. Вже скотились до рівня африканських держав.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:30

  investorkiev написав:https://youtu.be/coC5HLATDF8

Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.
Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда


Говорят что фейк, нету продолжения.

Даже, если не фейк, то это пример когда налоги платить не надо, и не надо инвестирование в строки. Так, как никто законно не строит.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:31

Коллеги, прошу все же подсказать что по форме оплаты квартиры сегодня и сколько стоят услуги нотариуса. Спасибо.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:32

  unicdima написав:
  Serg-ik написав:
  Richi написав:О каких списанных компьютерах в 91 человек пишет?
я у старших товарищей поинтересовался. Были компы, "Искра", с чёрно-белым небольшим монитором. Стояли в институтах, были на курсах для проф подготовки старшеклассников.

Ещё в 1989-90 годах у нас на военном заводе стояли компы с цветным монитором и по моему это были IBM 286-е. Я там первый раз в компьютерную игрушку поигрался F-19 :D



Советские компы были ещё из 1978года. Они были лучше чем а сша, но стояли дороже по 3-5к$, как 10-20 жигулей .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:36

  Frant написав:
  investorkiev написав:https://youtu.be/coC5HLATDF8

Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.
Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда

Слава преЗеденту та його міністрам???

До речі, Ватний клоун не дає грошей на українську ракетну програму.


В принципі, з цією державою все ясно.
Питання в тому,як довго буде агонія?
29 років, і все ніяк. Вже скотились до рівня африканських держав.


Франт, если я с тобой согласен - это признак чтт у меня поехала кукуха от карантина??

Министр МВД рюкзакян - это какбы не ЗЕминистр, а еще ПОминистр, за какие то заслуги оставленный на пожизненной должности.

ЗЫ: Франт, ну какая ракетная программа в аграрной сверхдержаве? Тебе не смешно?

Лунные программы есть только у 3 стран в мире: США, РФ, Кетай. Все. Если хочешь чтобы твои внуки покоряли космос, а не собирали колорадских жучкив на огороде, то уезжай в любую из этих трех стран на выбор.
Никакой ракетной программы в Украине нет и быть не может.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:42

  investorkiev написав:https://youtu.be/coC5HLATDF8

Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.
Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда

одним долбоёбом меньше
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:44

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  investorkiev написав:https://youtu.be/coC5HLATDF8

Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.
Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда

Слава преЗеденту та його міністрам???

До речі, Ватний клоун не дає грошей на українську ракетну програму.


В принципі, з цією державою все ясно.
Питання в тому,як довго буде агонія?
29 років, і все ніяк. Вже скотились до рівня африканських держав.


Франт, если я с тобой согласен - это признак чтт у меня поехала кукуха от карантина??

Министр МВД рюкзакян - это какбы не ЗЕминистр, а еще ПОминистр, за какие то заслуги оставленный на пожизненной должности.

ЗЫ: Франт, ну какая ракетная программа в аграрной сверхдержаве? Тебе не смешно?

Лунные программы есть только у 3 стран в мире: США, РФ, Кетай. Все. Если хочешь чтобы твои внуки покоряли космос, а не собирали колорадских жучкив на огороде, то уезжай в любую из этих трех стран на выбор.
Никакой ракетной программы в Украине нет и быть не может.

Круто и актуально ,
аплодирую стоя ,
но ехать в рашку не надо...
Vadim V
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