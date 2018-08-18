investorkiev написав:

Frant написав: investorkiev написав: https://youtu.be/coC5HLATDF8



Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.

Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда https://youtu.be/coC5HLATDF8Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда

Слава преЗеденту та його міністрам???



До речі, Ватний клоун не дає грошей на українську ракетну програму.





В принципі, з цією державою все ясно.

Питання в тому,як довго буде агонія?

29 років, і все ніяк. Вже скотились до рівня африканських держав. Слава преЗеденту та його міністрам???До речі, Ватний клоун не дає грошей на українську ракетну програму.В принципі, з цією державою все ясно.Питання в тому,як довго буде агонія?29 років, і все ніяк. Вже скотились до рівня африканських держав.

ПОминистр, за какие то заслуги оставленный на пожизненной должности.

Лунные программы есть только у 3 стран в мире: США, РФ, Кетай.

Если хочешь чтобы твои внуки покоряли космос, а не собирали колорадских жучкив на огороде,

Франт, если я с тобой согласен - это признак чтт у меня поехала кукуха от карантина??Министр МВД рюкзакян - это какбы не ЗЕминистр, а ещеЗЫ: Франт, ну какая ракетная программа в аграрной сверхдержаве? Тебе не смешно?Все.то уезжай в любую из этих трех стран на выбор.Никакой ракетной программы в Украине нет и быть не может.