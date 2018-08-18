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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3522352335243525

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:58

  investorkiev написав:
  Vadim V написав:
  investorkiev написав:Франт, если я с тобой согласен - это признак чтт у меня поехала кукуха от карантина??

Министр МВД рюкзакян - это какбы не ЗЕминистр, а еще ПОминистр, за какие то заслуги оставленный на пожизненной должности.

ЗЫ: Франт, ну какая ракетная программа в аграрной сверхдержаве? Тебе не смешно?

Лунные программы есть только у 3 стран в мире: США, РФ, Кетай. Все. Если хочешь чтобы твои внуки покоряли космос, а не собирали колорадских жучкив на огороде, то уезжай в любую из этих трех стран на выбор.
Никакой ракетной программы в Украине нет и быть не может.

Круто и актуально ,
аплодирую стоя ,
но ехать в рашку не надо...


При чем здесь надо-не надо? Есть только 3 страны в мире с амбициями и возможностями в космосе. США, РФ, Кетай. Все. Других нет.

Ты , решила записаться в космонавты и покинуть нас?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:10

  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:https://youtu.be/coC5HLATDF8

Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.
Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда


Говорят что фейк, нету продолжения.

Даже, если не фейк, то это пример когда налоги платить не надо, и не надо инвестирование в строки. Так, как никто законно не строит.

Недавно Шарій казав, що дана команда "фас" соросятам на Авакова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:А розрахований млн на 2.5 скоріше всього .


десь у книжці 1984 року видання була статистика заселеності = 2.3м і воно було амбуть близько 90 відсотків планової
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:12

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  investorkiev написав:https://youtu.be/coC5HLATDF8

Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.
Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда

Слава преЗеденту та його міністрам???

До речі, Ватний клоун не дає грошей на українську ракетну програму.


В принципі, з цією державою все ясно.
Питання в тому,як довго буде агонія?
29 років, і все ніяк. Вже скотились до рівня африканських держав.


Франт, если я с тобой согласен - это признак чтт у меня поехала кукуха от карантина??

Министр МВД рюкзакян - это какбы не ЗЕминистр, а еще ПОминистр, за какие то заслуги оставленный на пожизненной должности.

ЗЫ: Франт, ну какая ракетная программа в аграрной сверхдержаве? Тебе не смешно?

Лунные программы есть только у 3 стран в мире: США, РФ, Кетай. Все. Если хочешь чтобы твои внуки покоряли космос, а не собирали колорадских жучкив на огороде, то уезжай в любую из этих трех стран на выбор.
Никакой ракетной программы в Украине нет и быть не может.

почитай що таке ракета (реактивний снаряд), можна почати з вікі, де пише:
Словом ракета позначають широкий спектр летючих пристроїв від святкової петарди до космічної ракети-носія.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:44

  hxbbgaf написав:Еще после выпрыгивания из этого поезда нужно не разбиться об землю. В Америке сейчас страшные вещи происходят и у Трампа развязаны руки. Могут запросто денежную реформу забабахать или прилично обесценить бакс в лучшем случае.

Кто вам мешает перевести все в евро/гривну/швейцарский франк? Всего делов - 2 клика мышкой.
Считаете, что Украину мировой пожар обойдет стороной? Перекидывайтесь в гривну и с улыбочкой наблюдайте, как доллар превращается в никому не нужную бумажку. Но, думаю, что обратная картина куда более вероятна.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:48

  reus написав:Что самое интересное, я никогда не был чиновником и даже свой первый капитал заработал в 90-х без криминала в рамках действующего на то время законодательства. Всегда платил налоги, и белые зарплаты сотрудникам. Правда у меня уровень малого бизнеса и для властей я был не интересен, поэтому не трогали, плюс отбирать особо было нечего т. к. бизнес в сфере услуг, своего материального почти ничего не было.
Тут многие "деятели" пытаются умничать, что невозможно честно заработать капитал в Украине. Средний уровень возможно. Беда в том, что тебя также ненавидят, как и коррупционеров чинуш, схемщиков, паразитов бюджета, и т. д. Просто потому, что ты состоятельный, а они нет. Но так как они "честные", поэтому бедные, то заработать не воруя в их понимании невозможно. Поэтому в их сознании все, кто состоятельный - воры, убийцы и т. д.

деятель, видимо я - поэтому отвечу. возможно, все это правда. и да, мелкий и средний капитал возможно заработать, сохранить и приумножить.
но ваше мировоззрение явно искривлено откровенной ненавистью к совку и совковому прошлому, отсюда и перекосы и столько категоричные высказывания о бедных и богатых.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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      Унуноктий написав:я тут насобирал уже на 50% однухи в Медовом-2
    как думаете стоит брать или ещё подкопить?

    вам бы провериться у врача. это или крайне тупой загон в нынешней ситуации или ... как откроются поликлиники - сходите к врачу)
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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      Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:57

        flyman написав:
        proftpd66 написав:
        investorkiev написав:https://youtu.be/coC5HLATDF8

      Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.
      Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда


      Говорят что фейк, нету продолжения.

      Даже, если не фейк, то это пример когда налоги платить не надо, и не надо инвестирование в строки. Так, как никто законно не строит.

      Недавно Шарій казав, що дана команда "фас" соросятам на Авакова

      Учитывая, что в один и тот же день мне прислали видео про Италию как снимают патриотичный итальянский шарф и вяжут в машину, думаю нашим Российским друзьям это более выгодно, не показывать же неприятную статистику по Москве матушке, в самом то деле... Вот покажут беспредел в Украине, беспредел в Италии, уверенна беспредел будет ещё во Франции, ужас в штате Нью-Йорк и всё, плебес уверен, что живёт в самой лучшей стране и уже умирать будет не страшно на Родине ;)
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