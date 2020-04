Додано: Суб 11 кві, 2020 19:10

proftpd66 написав: investorkiev написав: https://youtu.be/coC5HLATDF8



Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.

Говорят что фейк, нету продолжения.



Даже, если не фейк, то это пример когда налоги платить не надо, и не надо инвестирование в строки. Так, как никто законно не строит.

Недавно Шарій казав, що дана команда "фас" соросятам на Авакова

