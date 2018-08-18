investorkiev написав:

ПОминистр, за какие то заслуги оставленный на пожизненной должности.

Лунные программы есть только у 3 стран в мире: США, РФ, Кетай.

Если хочешь чтобы твои внуки покоряли космос, а не собирали колорадских жучкив на огороде,

Франт, если я с тобой согласен - это признак чтт у меня поехала кукуха от карантина??Министр МВД рюкзакян - это какбы не ЗЕминистр, а ещеЗЫ: Франт, ну какая ракетная программа в аграрной сверхдержаве? Тебе не смешно?Все.то уезжай в любую из этих трех стран на выбор.Никакой ракетной программы в Украине нет и быть не может.