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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 кві, 2020 18:58
investorkiev написав: Vadim V написав: investorkiev написав:
Франт, если я с тобой согласен - это признак чтт у меня поехала кукуха от карантина??
Министр МВД рюкзакян - это какбы не ЗЕминистр, а еще ПОминистр, за какие то заслуги оставленный на пожизненной должности.
ЗЫ: Франт, ну какая ракетная программа в аграрной сверхдержаве? Тебе не смешно?Лунные программы есть только у 3 стран в мире: США, РФ, Кетай.
Все. Если хочешь чтобы твои внуки покоряли космос, а не собирали колорадских жучкив на огороде,
то уезжай в любую из этих трех стран на выбор.
Никакой ракетной программы в Украине нет и быть не может.
Круто и актуально ,
аплодирую стоя ,
но ехать в рашку не надо...
При чем здесь надо-не надо? Есть только 3 страны в мире с амбициями и возможностями в космосе.
США, РФ, Кетай. Все. Других нет.
Ты , решила записаться в космонавты и покинуть нас?
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Vadim V
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Додано: Суб 11 кві, 2020 19:10
proftpd66 написав: investorkiev написав:
https://youtu.be/coC5HLATDF8
Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.
Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда
Говорят что фейк, нету продолжения.
Даже, если не фейк, то это пример когда налоги платить не надо, и не надо инвестирование в строки. Так, как никто законно не строит.
Недавно Шарій казав, що дана команда "фас" соросятам на Авакова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 11 кві, 2020 19:10
Puente написав:
А розрахований млн на 2.5 скоріше всього .
десь у книжці 1984 року видання була статистика заселеності = 2.3м і воно було амбуть близько 90 відсотків планової
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Додано: Суб 11 кві, 2020 19:12
investorkiev написав: Frant написав: investorkiev написав:
https://youtu.be/coC5HLATDF8
Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.
Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда
Слава преЗеденту та його міністрам???
До речі, Ватний клоун не дає грошей на українську ракетну програму.
В принципі, з цією державою все ясно.
Питання в тому,як довго буде агонія?
29 років, і все ніяк. Вже скотились до рівня африканських держав.
Франт, если я с тобой согласен - это признак чтт у меня поехала кукуха от карантина??
Министр МВД рюкзакян - это какбы не ЗЕминистр, а еще ПОминистр, за какие то заслуги оставленный на пожизненной должности.
ЗЫ: Франт, ну какая ракетная программа в аграрной сверхдержаве? Тебе не смешно?
Лунные программы есть только у 3 стран в мире: США, РФ, Кетай. Все. Если хочешь чтобы твои внуки покоряли космос, а не собирали колорадских жучкив на огороде, то уезжай в любую из этих трех стран на выбор.
Никакой ракетной программы в Украине нет и быть не может.
почитай що таке ракета (реактивний снаряд), можна почати з вікі, де пише: Словом ракета позначають широкий спектр летючих пристроїв від святкової петарди до космічної ракети-носія.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 11 кві, 2020 19:44
hxbbgaf написав:
Еще после выпрыгивания из этого поезда нужно не разбиться об землю. В Америке сейчас страшные вещи происходят и у Трампа развязаны руки. Могут запросто денежную реформу забабахать или прилично обесценить бакс в лучшем случае.
Кто вам мешает перевести все в евро/гривну/швейцарский франк? Всего делов - 2 клика мышкой.
Считаете, что Украину мировой пожар обойдет стороной? Перекидывайтесь в гривну и с улыбочкой наблюдайте, как доллар превращается в никому не нужную бумажку. Но, думаю, что обратная картина куда более вероятна.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 11 кві, 2020 19:48
reus написав:
Что самое интересное, я никогда не был чиновником и даже свой первый капитал заработал в 90-х без криминала в рамках действующего на то время законодательства. Всегда платил налоги, и белые зарплаты сотрудникам. Правда у меня уровень малого бизнеса и для властей я был не интересен, поэтому не трогали, плюс отбирать особо было нечего т. к. бизнес в сфере услуг, своего материального почти ничего не было.
Тут многие "деятели" пытаются умничать, что невозможно честно заработать капитал в Украине. Средний уровень возможно. Беда в том, что тебя также ненавидят, как и коррупционеров чинуш, схемщиков, паразитов бюджета, и т. д. Просто потому, что ты состоятельный, а они нет. Но так как они "честные", поэтому бедные, то заработать не воруя в их понимании невозможно. Поэтому в их сознании все, кто состоятельный - воры, убийцы и т. д.
деятель, видимо я - поэтому отвечу. возможно, все это правда. и да, мелкий и средний капитал возможно заработать, сохранить и приумножить.
но ваше мировоззрение явно искривлено откровенной ненавистью к совку и совковому прошлому, отсюда и перекосы и столько категоричные высказывания о бедных и богатых.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Суб 11 кві, 2020 19:51
Унуноктий написав:
я тут насобирал уже на 50% однухи в Медовом-2
как думаете стоит брать или ещё подкопить?
вам бы провериться у врача. это или крайне тупой загон в нынешней ситуации или ... как откроются поликлиники - сходите к врачу)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 19:57
flyman написав: proftpd66 написав: investorkiev написав:
https://youtu.be/coC5HLATDF8
Тем временем менты убивают и калечат получше коронавируса.
Сейчас пытаются опровергнуть это видео, ну а что им еще говорить. Скоро всплывет правда
Говорят что фейк, нету продолжения.
Даже, если не фейк, то это пример когда налоги платить не надо, и не надо инвестирование в строки. Так, как никто законно не строит.
Недавно Шарій казав, що дана команда "фас" соросятам на Авакова
Учитывая, что в один и тот же день мне прислали видео про Италию как снимают патриотичный итальянский шарф и вяжут в машину, думаю нашим Российским друзьям это более выгодно, не показывать же неприятную статистику по Москве матушке, в самом то деле... Вот покажут беспредел в Украине, беспредел в Италии, уверенна беспредел будет ещё во Франции, ужас в штате Нью-Йорк и всё, плебес уверен, что живёт в самой лучшей стране и уже умирать будет не страшно на Родине
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stm
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