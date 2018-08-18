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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3521352235233524

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:44

  hxbbgaf написав:Еще после выпрыгивания из этого поезда нужно не разбиться об землю. В Америке сейчас страшные вещи происходят и у Трампа развязаны руки. Могут запросто денежную реформу забабахать или прилично обесценить бакс в лучшем случае.

Кто вам мешает перевести все в евро/гривну/швейцарский франк? Всего делов - 2 клика мышкой.
Считаете, что Украину мировой пожар обойдет стороной? Перекидывайтесь в гривну и с улыбочкой наблюдайте, как доллар превращается в никому не нужную бумажку. Но, думаю, что обратная картина куда более вероятна.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:48

  reus написав:Что самое интересное, я никогда не был чиновником и даже свой первый капитал заработал в 90-х без криминала в рамках действующего на то время законодательства. Всегда платил налоги, и белые зарплаты сотрудникам. Правда у меня уровень малого бизнеса и для властей я был не интересен, поэтому не трогали, плюс отбирать особо было нечего т. к. бизнес в сфере услуг, своего материального почти ничего не было.
Тут многие "деятели" пытаются умничать, что невозможно честно заработать капитал в Украине. Средний уровень возможно. Беда в том, что тебя также ненавидят, как и коррупционеров чинуш, схемщиков, паразитов бюджета, и т. д. Просто потому, что ты состоятельный, а они нет. Но так как они "честные", поэтому бедные, то заработать не воруя в их понимании невозможно. Поэтому в их сознании все, кто состоятельный - воры, убийцы и т. д.

деятель, видимо я - поэтому отвечу. возможно, все это правда. и да, мелкий и средний капитал возможно заработать, сохранить и приумножить.
но ваше мировоззрение явно искривлено откровенной ненавистью к совку и совковому прошлому, отсюда и перекосы и столько категоричные высказывания о бедных и богатых.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 19:51

      Унуноктий написав:я тут насобирал уже на 50% однухи в Медовом-2
    как думаете стоит брать или ещё подкопить?

    вам бы провериться у врача. это или крайне тупой загон в нынешней ситуации или ... как откроются поликлиники - сходите к врачу)
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:41

        jj1981ua написав:
        Унуноктий написав:я тут насобирал уже на 50% однухи в Медовом-2
      как думаете стоит брать или ещё подкопить?

      вам бы провериться у врача. это или крайне тупой загон в нынешней ситуации или ... как откроются поликлиники - сходите к врачу)

      почему? доллар подрос, цены застройщики не подняли..... самое время
      Унуноктий
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      Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:57

        Richi написав:
        Loft написав:И, кстати, был бы я на месте условного "Сержика" - я бы ночью спать не смог... Сидеть на единственном матрасе при непонятном будущем - это то ещё развлечение

      Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

      Вот и я о том же. И страх потери, таких людей, заставит действовать. Вопрос будет стоять, между - потерять всё, что было нажито непосильным трудом за долгие годы или переплатить, но закрыть вопрос здесь и сейчас.

      Очень смешные Вы, америке дефолт пророчат уже больше 100 лет. Уже скоро гривна укрепиться к доллару до паритета, и 1 комн. хрущь станет стоить 1 млн. долл. США. :mrgreen:
      BIGor
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      Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 20:58

        Унуноктий написав:
        jj1981ua написав:
        Унуноктий написав:я тут насобирал уже на 50% однухи в Медовом-2
      как думаете стоит брать или ещё подкопить?

      вам бы провериться у врача. это или крайне тупой загон в нынешней ситуации или ... как откроются поликлиники - сходите к врачу)

      почему? доллар подрос, цены застройщики не подняли..... самое время

      Где доллар подрос? Я вижу 27,4. Хотя в 2018-2019 был доллар и по 28 грн.
      BIGor
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      Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:15

        BIGor написав:
        Унуноктий написав:почему? доллар подрос, цены застройщики не подняли..... самое время

      Где доллар подрос? Я вижу 27,4. Хотя в 2018-2019 был доллар и по 28 грн.

      Да, помню как раз покупал недвижимость в 2018, осенью, сдавал по 28, даже хвостик по 28.10 кажется.

      Пару недель назад, правда, так и не услышав совета куда девать копящуюся гривну (я почти перестал тратить деньги, купил только матрац, телек, пару дисков для ПС4, книг, бадминтона и прочих мелочей для карантина в деревне), трачу только на еду.

      Пришлось купить долары по 28, евро по 30. Ну а что поделаешь?
      investorkiev
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      Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:16

        investorkiev написав:
        Унуноктий написав:эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров


      Уну, не тупи, за 43 это без ремонта.

      Спроси у своего знакомого лендлорда по Круше (где живет фитнес тренер и официантка), по чем он бы продал свою прэлэсть с ремонтом.

      Сейчас, весной, возвращаемся к этим ценам, в районе 45 продают с ремонтом в ванной, кое какая меблишка, техника. Не расходитесь, самое интересное впереди.
      "Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
      Proofy
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      Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:20

        Proofy написав:
        investorkiev написав:
        Унуноктий написав:эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров


      Уну, не тупи, за 43 это без ремонта.

      Спроси у своего знакомого лендлорда по Круше (где живет фитнес тренер и официантка), по чем он бы продал свою прэлэсть с ремонтом.

      Сейчас, весной, возвращаемся к этим ценам, в районе 45 продают с ремонтом в ванной, кое какая меблишка, техника. Не расходитесь, самое интересное впереди.


      Не гони, нет таких цен!
      Давай ссылки на свои торпеды в ОЛХ)
      investorkiev
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      Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:43

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
      Смотрим что будет дальше.
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