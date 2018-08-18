reus написав:

Что самое интересное, я никогда не был чиновником и даже свой первый капитал заработал в 90-х без криминала в рамках действующего на то время законодательства. Всегда платил налоги, и белые зарплаты сотрудникам. Правда у меня уровень малого бизнеса и для властей я был не интересен, поэтому не трогали, плюс отбирать особо было нечего т. к. бизнес в сфере услуг, своего материального почти ничего не было.Тут многие "деятели" пытаются умничать, что невозможно честно заработать капитал в Украине. Средний уровень возможно. Беда в том, что тебя также ненавидят, как и коррупционеров чинуш, схемщиков, паразитов бюджета, и т. д. Просто потому, что ты состоятельный, а они нет. Но так как они "честные", поэтому бедные, то заработать не воруя в их понимании невозможно. Поэтому в их сознании все, кто состоятельный - воры, убийцы и т. д.