|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 кві, 2020 19:44
hxbbgaf написав:
Еще после выпрыгивания из этого поезда нужно не разбиться об землю. В Америке сейчас страшные вещи происходят и у Трампа развязаны руки. Могут запросто денежную реформу забабахать или прилично обесценить бакс в лучшем случае.
Кто вам мешает перевести все в евро/гривну/швейцарский франк? Всего делов - 2 клика мышкой.
Считаете, что Украину мировой пожар обойдет стороной? Перекидывайтесь в гривну и с улыбочкой наблюдайте, как доллар превращается в никому не нужную бумажку. Но, думаю, что обратная картина куда более вероятна.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1377
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 19:48
reus написав:
Что самое интересное, я никогда не был чиновником и даже свой первый капитал заработал в 90-х без криминала в рамках действующего на то время законодательства. Всегда платил налоги, и белые зарплаты сотрудникам. Правда у меня уровень малого бизнеса и для властей я был не интересен, поэтому не трогали, плюс отбирать особо было нечего т. к. бизнес в сфере услуг, своего материального почти ничего не было.
Тут многие "деятели" пытаются умничать, что невозможно честно заработать капитал в Украине. Средний уровень возможно. Беда в том, что тебя также ненавидят, как и коррупционеров чинуш, схемщиков, паразитов бюджета, и т. д. Просто потому, что ты состоятельный, а они нет. Но так как они "честные", поэтому бедные, то заработать не воруя в их понимании невозможно. Поэтому в их сознании все, кто состоятельный - воры, убийцы и т. д.
деятель, видимо я - поэтому отвечу. возможно, все это правда. и да, мелкий и средний капитал возможно заработать, сохранить и приумножить.
но ваше мировоззрение явно искривлено откровенной ненавистью к совку и совковому прошлому, отсюда и перекосы и столько категоричные высказывания о бедных и богатых.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 19:51
Унуноктий написав:
я тут насобирал уже на 50% однухи в Медовом-2
как думаете стоит брать или ещё подкопить?
вам бы провериться у врача. это или крайне тупой загон в нынешней ситуации или ... как откроются поликлиники - сходите к врачу)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 20:41
jj1981ua написав: Унуноктий написав:
я тут насобирал уже на 50% однухи в Медовом-2
как думаете стоит брать или ещё подкопить?
вам бы провериться у врача. это или крайне тупой загон в нынешней ситуации или ... как откроются поликлиники - сходите к врачу)
почему? доллар подрос, цены застройщики не подняли..... самое время
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21124
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 524 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 20:57
Richi написав: Loft написав:
И, кстати, был бы я на месте условного "Сержика" - я бы ночью спать не смог... Сидеть на единственном матрасе при непонятном будущем - это то ещё развлечение
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Вот и я о том же. И страх потери, таких людей, заставит действовать. Вопрос будет стоять, между - потерять всё, что было нажито непосильным трудом за долгие годы или переплатить, но закрыть вопрос здесь и сейчас.
Очень смешные Вы, америке дефолт пророчат уже больше 100 лет. Уже скоро гривна укрепиться к доллару до паритета, и 1 комн. хрущь станет стоить 1 млн. долл. США.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3376
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 582 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 кві, 2020 20:58
Унуноктий написав: jj1981ua написав: Унуноктий написав:
я тут насобирал уже на 50% однухи в Медовом-2
как думаете стоит брать или ещё подкопить?
вам бы провериться у врача. это или крайне тупой загон в нынешней ситуации или ... как откроются поликлиники - сходите к врачу)
почему? доллар подрос, цены застройщики не подняли..... самое время
Где доллар подрос? Я вижу 27,4. Хотя в 2018-2019 был доллар и по 28 грн.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3376
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 582 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 кві, 2020 21:15
BIGor написав: Унуноктий написав:
почему? доллар подрос, цены застройщики не подняли..... самое время
Где доллар подрос? Я вижу 27,4. Хотя в 2018-2019 был доллар и по 28 грн.
Да, помню как раз покупал недвижимость в 2018, осенью, сдавал по 28, даже хвостик по 28.10 кажется.
Пару недель назад, правда, так и не услышав совета куда девать копящуюся гривну (я почти перестал тратить деньги, купил только матрац, телек, пару дисков для ПС4, книг, бадминтона и прочих мелочей для карантина в деревне), трачу только на еду.
Пришлось купить долары по 28, евро по 30. Ну а что поделаешь?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2214
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 21:16
investorkiev написав: Унуноктий написав:
эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров
Уну, не тупи, за 43 это без ремонта.
Спроси у своего знакомого лендлорда по Круше (где живет фитнес тренер и официантка), по чем он бы продал свою прэлэсть с ремонтом.
Сейчас, весной, возвращаемся к этим ценам, в районе 45 продают с ремонтом в ванной, кое какая меблишка, техника. Не расходитесь, самое интересное впереди.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1498
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 21:20
Proofy написав: investorkiev написав: Унуноктий написав:
эврика-патриотика уходило по 43000, 60 000 это надрачивание каких то долбоёбов нереальное, либо монолит с хорошим ремонтом и метражом от 45 метров
Уну, не тупи, за 43 это без ремонта.
Спроси у своего знакомого лендлорда по Круше (где живет фитнес тренер и официантка), по чем он бы продал свою прэлэсть с ремонтом.
Сейчас, весной, возвращаемся к этим ценам, в районе 45 продают с ремонтом в ванной, кое какая меблишка, техника. Не расходитесь, самое интересное впереди.
Не гони, нет таких цен!
Давай ссылки на свои торпеды в ОЛХ)
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2214
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 кві, 2020 21:43
За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
Смотрим что будет дальше.
-
prosecutor
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 29.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|