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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3523352435253526>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 21:54

  prosecutor написав:За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
Смотрим что будет дальше.


50 нету, там порядка 10-15 Охря сказал, и не много безналичная. НБУ заявил что не будет финансировать дефицит бюджета.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:19

  prosecutor написав:За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
Смотрим что будет дальше.

я на всю гривну скупаю доллар
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:41

  prosecutor написав:За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
Смотрим что будет дальше.

А чем закончилась история с лендлордом? Вернул залог или "покалечен на всю жизнь"?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

500 написав:
  Loft написав:
500 написав:Коллеги, прошу помощи. На вашей ветке бываю крайне редко - она для меня не тематическая, но вот сейчас нуждаюсь в информационной поддержке. Имеется предложение квартиры. Не Киев. Цена по столичным меркам смешная, квартира маленькая - для пенсионера.
С недвигой дел не имел лет 25. В связи с этим у меня вопрос, не затруднит ли кого набросать пошагово 1. 2. 3... в общих чертах как сегодня происходит покупка квартиры? Пока выяснил, что нужна оценка. Непонятно как происходит расчет и что пишут в договоре.
Такой актуальный перечень может быть полезен не только мне.
Что можно проверить до нотариуса и сколько он сегодня берет за это дело?
Какова роль риэлтора в сделке?
Какие справки нужно проверить у продавца?
Вопрос карантина прошу не учитывать. Я понимаю, что до его окончания сделки рискованы, но он не навсегда, надеюсь.
В общем если у кого есть возможность, прошу помочь. Может есть ссылка на акутальное положение дел по вопросу.
Всем заранее спасибо.
1. Лично я предпочитаю без риэлторов - они непонятное звено этой цепи
2. Я как продавец дал нотариусу:
- оценка (сделали удаленно, у оценщика по рекомендации нотариуса, за 1 день, цена 600грн)
- справку из ЖЕКа об отсутствии прописанных (действует 3 дня, но в условиях карантина у меня действовала аж 2 недели)
- документы на квартиру, паспорт, код
- форма 13 о прописанных детях
- согласие жены

От покупателя только паспорт, код и согласие жены.

Самому можно проверить долги по коммуналке, за 30 грн сделать на сайте Минюста выписку из реестра на эту квартиру.

Нотариусы в карантин работают по предварительной договоренности. Как по мне, так даже сейчас удобнее - весь документооборот по почте/Вайберу а встретились лично только один раз для подписания самого договора

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Спасибо. А как проходит оплата? В теории же безнал должне быть и гривной, а по факту? Что отражается в договоре?
Спасибо.
Оплата наликом в кабинете. Нотариус объясняет что у них нет полномочий вникать в схему расчета и жёстких требований справки с банка нет. Типа, вдруг мы рассчитались до сделки по 50тыс грн в день.

Стоимость нотариуса не знаю, он взял на себя все квитанции и пошлины. За все с продавца и покупателя 20тыс грн



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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Loft написав:И, кстати, был бы я на месте условного "Сержика" - я бы ночью спать не смог... Сидеть на единственном матрасе при непонятном будущем - это то ещё развлечение

А что, надо действовать по принципу: накопил на самое дешёвое-сразу покупай? Я не так богат, чтоб покупать фигню. Я не могу купить хрущ который начнёт валиться раньше, чем я выйду на пенсию.
Если смотреть 2003 г и сегодня, то видим одинаковые цены. Если смотреть 2007, то от этого уровня всё падаем и падаем в долларе.
Если кому-то очень припечёт, можно поехать в условный Кривой рог в квартиру за 5-8 тыс у.е. Оказывается и такие цены есть
Нет, конечно, я писал не в обиду просто нужно иметь таки крепкие яйца, что бы все держать в кеше. Желаю, что бы Ваша целеустремленность была вознаграждена !

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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:51

  flyman написав:Емісія відбувається при 0 ставці ФРС, як тільки буде видно, що криза проходить, так ФРС підніме ставку, і почне пилососити бакс.
Ось тоді почненься саме цікаве.

Растет монетарная база и довольно резко (выше приводил ссылку). Раздается безвозмездная помощь каждому американцу. Такого еще не было. Я думаю, этого джина уже не загонят в бутылку обратно. Да никто и пытаться не будет. Они имеют гигантский долг в своей же валюте и им на руку его обесценивать. Вот интересная стата (последние 2 недели):
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, одевайте маску и бегите в ОП, ныряйте в бетон!!

В Мисти квитив продают сейчас 4 очередь (правда, само строительство приостановили на время карантина).

Начнете сомневаться - опять останетесь без своего личного угла. А будете решительным - скоро всем лендлордам города будете дули крутить из своей кухни!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 23:00

  investorkiev написав:Серж, одевайте маску и бегите в ОП, ныряйте в бетон!!

В Мисти квитив продают сейчас 4 очередь (правда, само строительство приостановили на время карантина).

Начнете сомневаться - опять останетесь без своего личного угла. А будете решительным - скоро всем лендлордам города будете дули крутить из своей кухни!

Никто его уже не начнет строить, ИМХО. Как и все остальное. Сейчас будет мировой кризис с последующей гиперинфляцией. Как бы не вышло так, что себестоимость строительства станет гораздо выше реальной цены метра. Начало 90-х можно вспомнить, а теперь еще и в США.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 23:06

  hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:Серж, одевайте маску и бегите в ОП, ныряйте в бетон!!

В Мисти квитив продают сейчас 4 очередь (правда, само строительство приостановили на время карантина).

Начнете сомневаться - опять останетесь без своего личного угла. А будете решительным - скоро всем лендлордам города будете дули крутить из своей кухни!

Никто его уже не начнет строить, ИМХО. Как и все остальное. Сейчас будет мировой кризис с последующей гиперинфляцией. Как бы не вышло так, что себестоимость строительства станет гораздо выше реальной цены метра. Начало 90-х можно вспомнить, а теперь еще и в США.


Хабр, поздравляю! Именно вы стартонули эту ветку форума много лет назад. Для некоторых она стала источником вдохновения, возможностью пообщаться с единомышленниками.

Чуствую, наконец то ваша теория осуществится и доллар реально имеет шансы на нечто плохое.
Эх, жаль, нет у меня ни золота ни серебра..

Ваш звездный час настает, о основатель ветки!!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 23:09

  investorkiev написав:Серж, одевайте маску и бегите в ОП, ныряйте в бетон!!

В Мисти квитив продают сейчас 4 очередь (правда, само строительство приостановили на время карантина).

Начнете сомневаться - опять останетесь без своего личного угла. А будете решительным - скоро всем лендлордам города будете дули крутить из своей кухни!

МК был хорош по потенциальному профиту два года назад. Сейчас он уже не тот
antey1969
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