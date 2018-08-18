Loft написав:

500 написав: Коллеги, прошу помощи. На вашей ветке бываю крайне редко - она для меня не тематическая, но вот сейчас нуждаюсь в информационной поддержке. Имеется предложение квартиры. Не Киев. Цена по столичным меркам смешная, квартира маленькая - для пенсионера.

С недвигой дел не имел лет 25. В связи с этим у меня вопрос, не затруднит ли кого набросать пошагово 1. 2. 3... в общих чертах как сегодня происходит покупка квартиры? Пока выяснил, что нужна оценка. Непонятно как происходит расчет и что пишут в договоре.

Такой актуальный перечень может быть полезен не только мне.

Что можно проверить до нотариуса и сколько он сегодня берет за это дело?

Какова роль риэлтора в сделке?

Какие справки нужно проверить у продавца?

Вопрос карантина прошу не учитывать. Я понимаю, что до его окончания сделки рискованы, но он не навсегда, надеюсь.

В общем если у кого есть возможность, прошу помочь. Может есть ссылка на акутальное положение дел по вопросу.

Всем заранее спасибо.

1. Лично я предпочитаю без риэлторов - они непонятное звено этой цепи2. Я как продавец дал нотариусу:- оценка (сделали удаленно, у оценщика по рекомендации нотариуса, за 1 день, цена 600грн)- справку из ЖЕКа об отсутствии прописанных (действует 3 дня, но в условиях карантина у меня действовала аж 2 недели)- документы на квартиру, паспорт, код- форма 13 о прописанных детях- согласие женыОт покупателя только паспорт, код и согласие жены.Самому можно проверить долги по коммуналке, за 30 грн сделать на сайте Минюста выписку из реестра на эту квартиру.Нотариусы в карантин работают по предварительной договоренности. Как по мне, так даже сейчас удобнее - весь документооборот по почте/Вайберу а встретились лично только один раз для подписания самого договораОтправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk