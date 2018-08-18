Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
500 написав:Коллеги, прошу помощи. На вашей ветке бываю крайне редко - она для меня не тематическая, но вот сейчас нуждаюсь в информационной поддержке. Имеется предложение квартиры. Не Киев. Цена по столичным меркам смешная, квартира маленькая - для пенсионера. С недвигой дел не имел лет 25. В связи с этим у меня вопрос, не затруднит ли кого набросать пошагово 1. 2. 3... в общих чертах как сегодня происходит покупка квартиры? Пока выяснил, что нужна оценка. Непонятно как происходит расчет и что пишут в договоре. Такой актуальный перечень может быть полезен не только мне. Что можно проверить до нотариуса и сколько он сегодня берет за это дело? Какова роль риэлтора в сделке? Какие справки нужно проверить у продавца? Вопрос карантина прошу не учитывать. Я понимаю, что до его окончания сделки рискованы, но он не навсегда, надеюсь. В общем если у кого есть возможность, прошу помочь. Может есть ссылка на акутальное положение дел по вопросу. Всем заранее спасибо.
1. Лично я предпочитаю без риэлторов - они непонятное звено этой цепи 2. Я как продавец дал нотариусу: - оценка (сделали удаленно, у оценщика по рекомендации нотариуса, за 1 день, цена 600грн) - справку из ЖЕКа об отсутствии прописанных (действует 3 дня, но в условиях карантина у меня действовала аж 2 недели) - документы на квартиру, паспорт, код - форма 13 о прописанных детях - согласие жены
От покупателя только паспорт, код и согласие жены.
Самому можно проверить долги по коммуналке, за 30 грн сделать на сайте Минюста выписку из реестра на эту квартиру.
Нотариусы в карантин работают по предварительной договоренности. Как по мне, так даже сейчас удобнее - весь документооборот по почте/Вайберу а встретились лично только один раз для подписания самого договора
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Спасибо. А как проходит оплата? В теории же безнал должне быть и гривной, а по факту? Что отражается в договоре? Спасибо.
Оплата наликом в кабинете. Нотариус объясняет что у них нет полномочий вникать в схему расчета и жёстких требований справки с банка нет. Типа, вдруг мы рассчитались до сделки по 50тыс грн в день.
Стоимость нотариуса не знаю, он взял на себя все квитанции и пошлины. За все с продавца и покупателя 20тыс грн
Loft написав:И, кстати, был бы я на месте условного "Сержика" - я бы ночью спать не смог... Сидеть на единственном матрасе при непонятном будущем - это то ещё развлечение
А что, надо действовать по принципу: накопил на самое дешёвое-сразу покупай? Я не так богат, чтоб покупать фигню. Я не могу купить хрущ который начнёт валиться раньше, чем я выйду на пенсию. Если смотреть 2003 г и сегодня, то видим одинаковые цены. Если смотреть 2007, то от этого уровня всё падаем и падаем в долларе. Если кому-то очень припечёт, можно поехать в условный Кривой рог в квартиру за 5-8 тыс у.е. Оказывается и такие цены есть
Нет, конечно, я писал не в обиду просто нужно иметь таки крепкие яйца, что бы все держать в кеше. Желаю, что бы Ваша целеустремленность была вознаграждена !
flyman написав:Емісія відбувається при 0 ставці ФРС, як тільки буде видно, що криза проходить, так ФРС підніме ставку, і почне пилососити бакс. Ось тоді почненься саме цікаве.
Растет монетарная база и довольно резко (выше приводил ссылку). Раздается безвозмездная помощь каждому американцу. Такого еще не было. Я думаю, этого джина уже не загонят в бутылку обратно. Да никто и пытаться не будет. Они имеют гигантский долг в своей же валюте и им на руку его обесценивать. Вот интересная стата (последние 2 недели): https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
investorkiev написав:Серж, одевайте маску и бегите в ОП, ныряйте в бетон!!
В Мисти квитив продают сейчас 4 очередь (правда, само строительство приостановили на время карантина).
Начнете сомневаться - опять останетесь без своего личного угла. А будете решительным - скоро всем лендлордам города будете дули крутить из своей кухни!
Никто его уже не начнет строить, ИМХО. Как и все остальное. Сейчас будет мировой кризис с последующей гиперинфляцией. Как бы не вышло так, что себестоимость строительства станет гораздо выше реальной цены метра. Начало 90-х можно вспомнить, а теперь еще и в США.
investorkiev написав:Серж, одевайте маску и бегите в ОП, ныряйте в бетон!!
В Мисти квитив продают сейчас 4 очередь (правда, само строительство приостановили на время карантина).
Начнете сомневаться - опять останетесь без своего личного угла. А будете решительным - скоро всем лендлордам города будете дули крутить из своей кухни!
Никто его уже не начнет строить, ИМХО. Как и все остальное. Сейчас будет мировой кризис с последующей гиперинфляцией. Как бы не вышло так, что себестоимость строительства станет гораздо выше реальной цены метра. Начало 90-х можно вспомнить, а теперь еще и в США.
Хабр, поздравляю! Именно вы стартонули эту ветку форума много лет назад. Для некоторых она стала источником вдохновения, возможностью пообщаться с единомышленниками.
Чуствую, наконец то ваша теория осуществится и доллар реально имеет шансы на нечто плохое. Эх, жаль, нет у меня ни золота ни серебра..