antey1969 написав:investorkiev написав:Серж, одевайте маску и бегите в ОП, ныряйте в бетон!!
В Мисти квитив продают сейчас 4 очередь (правда, само строительство приостановили на время карантина).
Начнете сомневаться - опять останетесь без своего личного угла. А будете решительным - скоро всем лендлордам города будете дули крутить из своей кухни!
МК был хорош по потенциальному профиту два года назад. Сейчас он уже не тот
Сержу не для профита, а для жизни. Какие у него еще варианты? Тем более что ему нравится Сырец