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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3523352435253526

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:27

  investorkiev написав:
  hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:Серж, одевайте маску и бегите в ОП, ныряйте в бетон!!

В Мисти квитив продают сейчас 4 очередь (правда, само строительство приостановили на время карантина).

Начнете сомневаться - опять останетесь без своего личного угла. А будете решительным - скоро всем лендлордам города будете дули крутить из своей кухни!

Никто его уже не начнет строить, ИМХО. Как и все остальное. Сейчас будет мировой кризис с последующей гиперинфляцией. Как бы не вышло так, что себестоимость строительства станет гораздо выше реальной цены метра. Начало 90-х можно вспомнить, а теперь еще и в США.


Хабр, поздравляю! Именно вы стартонули эту ветку форума много лет назад. Для некоторых она стала источником вдохновения, возможностью пообщаться с единомышленниками.

Чуствую, наконец то ваша теория осуществится и доллар реально имеет шансы на нечто плохое.
Эх, жаль, нет у меня ни золота ни серебра..

Ваш звездный час настает, о основатель ветки!!

только по темпам болезни в США они получат активный иммунитет быстрее всего мира
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 00:38

  Унуноктий написав:только по темпам болезни в США они получат активный иммунитет быстрее всего мира

Вот что доллар в матраце делает. Такое впечатление, что если доллары будут летать по ветру и за них будут давать только в морду, вы все равно будете утверждать, что они сверхценны. И вы не одиноки. На валютной ветке 99% таких. Ничему жизнь бумаголюбов не учит! Сберкнижки и павлов и грабли, грабли, грабли.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 3523352435253526
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