investorkiev написав:hxbbgaf написав:investorkiev написав:Серж, одевайте маску и бегите в ОП, ныряйте в бетон!!
В Мисти квитив продают сейчас 4 очередь (правда, само строительство приостановили на время карантина).
Начнете сомневаться - опять останетесь без своего личного угла. А будете решительным - скоро всем лендлордам города будете дули крутить из своей кухни!
Никто его уже не начнет строить, ИМХО. Как и все остальное. Сейчас будет мировой кризис с последующей гиперинфляцией. Как бы не вышло так, что себестоимость строительства станет гораздо выше реальной цены метра. Начало 90-х можно вспомнить, а теперь еще и в США.
Хабр, поздравляю! Именно вы стартонули эту ветку форума много лет назад. Для некоторых она стала источником вдохновения, возможностью пообщаться с единомышленниками.
Чуствую, наконец то ваша теория осуществится и доллар реально имеет шансы на нечто плохое.
Эх, жаль, нет у меня ни золота ни серебра..
Ваш звездный час настает, о основатель ветки!!
только по темпам болезни в США они получат активный иммунитет быстрее всего мира