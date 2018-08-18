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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 кві, 2020 22:19
prosecutor написав:
За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
Смотрим что будет дальше.
я на всю гривну скупаю доллар
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Унуноктий
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Додано: Суб 11 кві, 2020 22:41
prosecutor написав:
За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
Смотрим что будет дальше.
А чем закончилась история с лендлордом? Вернул залог или "покалечен на всю жизнь"?
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Додано: Суб 11 кві, 2020 22:48
500 написав: Loft написав:
500 написав:Коллеги, прошу помощи. На вашей ветке бываю крайне редко - она для меня не тематическая, но вот сейчас нуждаюсь в информационной поддержке. Имеется предложение квартиры. Не Киев. Цена по столичным меркам смешная, квартира маленькая - для пенсионера.
С недвигой дел не имел лет 25. В связи с этим у меня вопрос, не затруднит ли кого набросать пошагово 1. 2. 3... в общих чертах как сегодня происходит покупка квартиры? Пока выяснил, что нужна оценка. Непонятно как происходит расчет и что пишут в договоре.
Такой актуальный перечень может быть полезен не только мне.
Что можно проверить до нотариуса и сколько он сегодня берет за это дело?
Какова роль риэлтора в сделке?
Какие справки нужно проверить у продавца?
Вопрос карантина прошу не учитывать. Я понимаю, что до его окончания сделки рискованы, но он не навсегда, надеюсь.
В общем если у кого есть возможность, прошу помочь. Может есть ссылка на акутальное положение дел по вопросу.
Всем заранее спасибо.
1. Лично я предпочитаю без риэлторов - они непонятное звено этой цепи
2. Я как продавец дал нотариусу:
- оценка (сделали удаленно, у оценщика по рекомендации нотариуса, за 1 день, цена 600грн)
- справку из ЖЕКа об отсутствии прописанных (действует 3 дня, но в условиях карантина у меня действовала аж 2 недели)
- документы на квартиру, паспорт, код
- форма 13 о прописанных детях
- согласие жены
От покупателя только паспорт, код и согласие жены.
Самому можно проверить долги по коммуналке, за 30 грн сделать на сайте Минюста выписку из реестра на эту квартиру.
Нотариусы в карантин работают по предварительной договоренности. Как по мне, так даже сейчас удобнее - весь документооборот по почте/Вайберу а встретились лично только один раз для подписания самого договора
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Спасибо. А как проходит оплата? В теории же безнал должне быть и гривной, а по факту? Что отражается в договоре?
Спасибо.
Оплата наликом в кабинете. Нотариус объясняет что у них нет полномочий вникать в схему расчета и жёстких требований справки с банка нет. Типа, вдруг мы рассчитались до сделки по 50тыс грн в день.
Стоимость нотариуса не знаю, он взял на себя все квитанции и пошлины. За все с продавца и покупателя 20тыс грн
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Loft
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Додано: Суб 11 кві, 2020 22:50
Serg-ik написав: Loft написав:
И, кстати, был бы я на месте условного "Сержика" - я бы ночью спать не смог... Сидеть на единственном матрасе при непонятном будущем - это то ещё развлечение
А что, надо действовать по принципу: накопил на самое дешёвое-сразу покупай? Я не так богат, чтоб покупать фигню. Я не могу купить хрущ который начнёт валиться раньше, чем я выйду на пенсию.
Если смотреть 2003 г и сегодня, то видим одинаковые цены. Если смотреть 2007, то от этого уровня всё падаем и падаем в долларе.
Если кому-то очень припечёт, можно поехать в условный Кривой рог в квартиру за 5-8 тыс у.е. Оказывается и такие цены есть
Нет, конечно, я писал не в обиду просто нужно иметь таки крепкие яйца, что бы все держать в кеше. Желаю, что бы Ваша целеустремленность была вознаграждена !
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Loft
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Додано: Суб 11 кві, 2020 22:59
Серж, одевайте маску и бегите в ОП, ныряйте в бетон!!
В Мисти квитив продают сейчас 4 очередь (правда, само строительство приостановили на время карантина).
Начнете сомневаться - опять останетесь без своего личного угла. А будете решительным - скоро всем лендлордам города будете дули крутить из своей кухни!
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investorkiev
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Додано: Суб 11 кві, 2020 23:09
investorkiev написав:
Серж, одевайте маску и бегите в ОП, ныряйте в бетон!!
В Мисти квитив продают сейчас 4 очередь (правда, само строительство приостановили на время карантина).
Начнете сомневаться - опять останетесь без своего личного угла. А будете решительным - скоро всем лендлордам города будете дули крутить из своей кухни!
МК был хорош по потенциальному профиту два года назад. Сейчас он уже не тот
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antey1969
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Додано: Суб 11 кві, 2020 23:17
antey1969 написав: investorkiev написав:
Серж, одевайте маску и бегите в ОП, ныряйте в бетон!!
В Мисти квитив продают сейчас 4 очередь (правда, само строительство приостановили на время карантина).
Начнете сомневаться - опять останетесь без своего личного угла. А будете решительным - скоро всем лендлордам города будете дули крутить из своей кухни!
МК был хорош по потенциальному профиту два года назад. Сейчас он уже не тот
Сержу не для профита, а для жизни. Какие у него еще варианты? Тем более что ему нравится Сырец
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investorkiev
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Додано: Нед 12 кві, 2020 01:20
Мне на днях в Ашане дали сдачу 5 гривен монеткой, которая как две капли воды похожа на бывшие 5 копеек. Думаю очень скоро покупательная способность этих 5 гривен будет равна покупательной способности 5 копеек
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Елена8
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