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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3523352435253526

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 05:11

  Frant написав:
  striped написав:Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?

Ні, не було.

Тільки через житлкооператив.
Але туди не просто було вступити.

Або ж - загальна черга.

Працівники заводів могли отримати квартиру через рік-два-три роботи. Вчителі, службовці, медики - через 10-15 р.
Селяни - ніколи (хіба новобуди за кошти кологоспу чи радгоспу з ймовірністю, близькою до нуля).


Строители обычно квартиры довольно быстро получали, особенно, если работали в СМУ, которое строило жилье, а не промпредприятия.
Собственно, я поступал в ВУЗ в 1991, еще при Союзе. И выбор профессии был определен желанием обрести собственное жилье не к пенсии, а года за 3-4.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 05:26

  Serg-ik написав:НЛ по 500
дождались!!!
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-2k ... 8;promoted


Ипануцца!
Там амортизация будет больше аренды.
Хоть со второго месяца и па 800+ комиссия.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 05:34

  jj1981ua написав:
  flyman написав:звичайно підніме економіку,
от в Мюнхені такого лівацтва нема,
і з.п. високі, і місто дороге,
а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш,
і раніше було тяжко, а тепер ...
а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки.
Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР.

это не поворот влево. это экономический расчет. туризм и ленлорды убивают все остальное. а остальное дает больше чем доходы от туризма и налоги от ленлордов в бюджет. а у нас нет регулирования и бардак везде: на первичке, и на вторичке, и в аренде... зато интересам застройщиков, лендлордов и корупционеров (в недвиге) ничего не угрожает. оч правильно. подумаешь, узкие прослойки паразитируют на всех остальных - нормально для колонии...


это называется - свободные экономические отношения. А по простому - рынок.
Вам уже указывали на Вашу неосоветскую экономическую идеологию. Вы даже пишите в стиле советских газет. "Капиталистические акулы паразитируют на трудовом народе!" :mrgreen:
Что Вам мешает перестать быть паразитируемым и купить жилье?
Отсутствие денег? Тогда возьмите наган, оденьте тельняшку и..- на штурм Зимнего.
"Отнять и поделить!" (с)
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 05:46

  jj1981ua написав:
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)

Вы заработали в своей жизни хоть на одну квартиру? Не от спадщина от бабушки, не обмен с доплатой, а работали, откладывали, насобирали всю сумму и купили?
Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?

заработал на больше чем 1, но пока ни одну не купил.
о заработавших - большинство лендлордов не заработали на +1 квартиру обычным трудом (я не осуждаю, но не нужно мне на эту тему читать лекцию).


пардон, а что означает "обычным трудом"?
бери больше и кидай дальше? или можно как-то более интеллектуальней?
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 05:54

  jj1981ua написав:
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще

Отнять и поделить или распределить силовым способом материальные блага в пользу бедных никогда не приводило к благополучию страны.
Если отменить аренду и раздавать все бесплатно в магазинах, кто-то будет работать?
Если отнять возможность или смысл накапливать капитал, кто-то будет работать после того, как заработает на "еду"? Нет, скажет "мне и этого хватает, зачем мне больше".

зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.


без них - можно жить, но и сними - тоже.
Скажите, где Вы обычно носите партбилет?
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 06:03

  jj1981ua написав:
  hxbbgaf написав:А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды.

это вопрос коррупции. а почему не люблю частных - я не против когда люди хорошо зарабатывают, я против сговора, по которому имеют всех. ну например, сговор всех нотариусов страны в плане цены на их услуги, или не знаете о таком? а это годами длилось
  hxbbgaf написав:Кстати, чего у вас от коррупционеров не пригорает? Тот же коболев - не паразит? Бочковский? Может, василишин, который брал с врачей Александровской больницы по 50 штук баксов, которые те должны были для него выманивать а пациентов. Никто не сидит! И дело их живет и здравствует. Радуцкий - наверное, классный чувак! Так можно далеко зайти.

пригорает. я бы их, как в китае, расстреливал. от блин, снова коммунистом назовут. это же не гуманно)
  hxbbgaf написав:Токо на заводе пахать, все остальные дармоеды. Вам в 19-й век, товарищ. Нужно лишить людей всех нажитых благ (ради которых, собственно, и трудились), чтоб они снова все потеряли и начали пахать за миску похлебки. Может, такая и была цель у создателей вируса, кто знает, но выиграете от этого опять не вы.

не несите ерунду - не нужно никого ничего лишать, я против уравниловки и "всех на заводы и в колхозы". просто я считаю, что на любой вопрос нужно смотреть с точки зрения блага государства, а не отдельных личностей (государства не тоталитарного типа совка, где люди - расходный материал. государство - это и есть миллионы людей. вот только на эти миллионы всем плевать). так и живем.


То есть, Вам Сталина не хватает.
Вот-же был радетель государства. :mrgreen: А люди - просто расходный материал, "бабы еще нарожают" (с).
В государствах коммунистической ориентации, как и у Вас - "Все для блага государства", то есть люди - для государства. Что в СССР, что в КНДР.
Страны свободной демократии ставят во главу интересы личности. По крайней мере так декларируют и стремятся делать вид настолько, что много где так и стало. :)
Так что, не там Вы живете. Вам-бы в Северную Корею или в СССР лет эдак на 70-80 назад. Это- Ваше.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 06:06

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.


Эээ, секундочку!!!!!!!
С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!


Ну как-как?
Вселяемся в квартиру, лендлорда маузером по морде лица. И живем в квартире без лендлорда.
"Скрипач не нужен" (с)
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 06:38

  Serg-ik написав:Мне вот чего подумалось.
Какое-то число лет назад, много, наверное еще при Черновецком, толкалась идея выдать карточки киевлянина всем, кто киевляне. я предлагал довести идею до абсурда, освободить Киев от понаехов за 1 месяц, чтоб киевляне прочувствовали все положительные моменты.
черновецкий не смог, а карантин.....у него может получиться. Аренда уже проседает. Киевляне, ждите проседания по цене продаж.


почему-то вспомнился анекдот:
" в автобусе бухой вдрын чувак все время заваливается на дамочку
-Мужчина! Вы пьяны! Вы очень пьяны!
-Женщина! У вас кривые ноги! У вас очень кривые ноги!...А я завтра протрезвею"

...а после карантина понаехи опять приедут в Киев.
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