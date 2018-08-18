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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 12 кві, 2020 05:11
Frant написав: striped написав:
Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?
Ні, не було.
Тільки через житлкооператив.
Але туди не просто було вступити.
Або ж - загальна черга.
Працівники заводів могли отримати квартиру через рік-два-три роботи. Вчителі, службовці, медики - через 10-15 р.
Селяни - ніколи (хіба новобуди за кошти кологоспу чи радгоспу з ймовірністю, близькою до нуля).
Строители обычно квартиры довольно быстро получали, особенно, если работали в СМУ, которое строило жилье, а не промпредприятия.
Собственно, я поступал в ВУЗ в 1991, еще при Союзе. И выбор профессии был определен желанием обрести собственное жилье не к пенсии, а года за 3-4.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 05:26
Ипануцца!
Там амортизация будет больше аренды.
Хоть со второго месяца и па 800+ комиссия.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 05:34
jj1981ua написав: flyman написав:
звичайно підніме економіку,
от в Мюнхені такого лівацтва нема,
і з.п. високі, і місто дороге,
а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш,
і раніше було тяжко, а тепер ...
а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки.
Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР.
это не поворот влево. это экономический расчет. туризм и ленлорды убивают все остальное. а остальное дает больше чем доходы от туризма и налоги от ленлордов в бюджет. а у нас нет регулирования и бардак везде: на первичке, и на вторичке, и в аренде... зато интересам застройщиков, лендлордов и корупционеров (в недвиге) ничего не угрожает. оч правильно. подумаешь, узкие прослойки паразитируют на всех остальных - нормально для колонии...
это называется - свободные экономические отношения. А по простому - рынок.
Вам уже указывали на Вашу неосоветскую экономическую идеологию. Вы даже пишите в стиле советских газет. "Капиталистические акулы паразитируют на трудовом народе!"
Что Вам мешает перестать быть паразитируемым и купить жилье?
Отсутствие денег? Тогда возьмите наган, оденьте тельняшку и..- на штурм Зимнего.
"Отнять и поделить!" (с)
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Додано: Нед 12 кві, 2020 05:46
jj1981ua написав: Vlad442 написав: jj1981ua написав:
ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)
Вы заработали в своей жизни хоть на одну квартиру? Не от спадщина от бабушки, не обмен с доплатой, а работали, откладывали, насобирали всю сумму и купили?
Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?
заработал на больше чем 1, но пока ни одну не купил.
о заработавших - большинство лендлордов не заработали на +1 квартиру обычным трудом (я не осуждаю, но не нужно мне на эту тему читать лекцию).
пардон, а что означает "обычным трудом"?
бери больше и кидай дальше? или можно как-то более интеллектуальней?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 05:54
jj1981ua написав: Vlad442 написав: jj1981ua написав:
просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще
Отнять и поделить или распределить силовым способом материальные блага в пользу бедных никогда не приводило к благополучию страны.
Если отменить аренду и раздавать все бесплатно в магазинах, кто-то будет работать?
Если отнять возможность или смысл накапливать капитал, кто-то будет работать после того, как заработает на "еду"? Нет, скажет "мне и этого хватает, зачем мне больше".
зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
без них - можно жить, но и сними - тоже.
Скажите, где Вы обычно носите партбилет?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 06:03
jj1981ua написав: hxbbgaf написав:
А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды.
это вопрос коррупции. а почему не люблю частных - я не против когда люди хорошо зарабатывают, я против сговора, по которому имеют всех. ну например, сговор всех нотариусов страны в плане цены на их услуги, или не знаете о таком? а это годами длилось
hxbbgaf написав:
Кстати, чего у вас от коррупционеров не пригорает? Тот же коболев - не паразит? Бочковский? Может, василишин, который брал с врачей Александровской больницы по 50 штук баксов, которые те должны были для него выманивать а пациентов. Никто не сидит! И дело их живет и здравствует. Радуцкий - наверное, классный чувак! Так можно далеко зайти.
пригорает. я бы их, как в китае, расстреливал. от блин, снова коммунистом назовут. это же не гуманно)
hxbbgaf написав:
Токо на заводе пахать, все остальные дармоеды. Вам в 19-й век, товарищ. Нужно лишить людей всех нажитых благ (ради которых, собственно, и трудились), чтоб они снова все потеряли и начали пахать за миску похлебки. Может, такая и была цель у создателей вируса, кто знает, но выиграете от этого опять не вы.
не несите ерунду - не нужно никого ничего лишать, я против уравниловки и "всех на заводы и в колхозы". просто я считаю, что на любой вопрос нужно смотреть с точки зрения блага государства, а не отдельных личностей (государства не тоталитарного типа совка, где люди - расходный материал. государство - это и есть миллионы людей. вот только на эти миллионы всем плевать). так и живем.
То есть, Вам Сталина не хватает.
Вот-же был радетель государства.
А люди - просто расходный материал, "бабы еще нарожают" (с).
В государствах коммунистической ориентации, как и у Вас - "Все для блага государства", то есть люди - для государства. Что в СССР, что в КНДР.
Страны свободной демократии ставят во главу интересы личности. По крайней мере так декларируют и стремятся делать вид настолько, что много где так и стало.
Так что, не там Вы живете. Вам-бы в Северную Корею или в СССР лет эдак на 70-80 назад. Это- Ваше.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 06:06
investorkiev написав: jj1981ua написав:
зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
Эээ, секундочку!!!!!!!
С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!
Ну как-как?
Вселяемся в квартиру, лендлорда маузером по морде лица. И живем в квартире без лендлорда.
"Скрипач не нужен" (с)
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Додано: Нед 12 кві, 2020 06:38
Serg-ik написав:
Мне вот чего подумалось.
Какое-то число лет назад, много, наверное еще при Черновецком, толкалась идея выдать карточки киевлянина всем, кто киевляне. я предлагал довести идею до абсурда, освободить Киев от понаехов за 1 месяц, чтоб киевляне прочувствовали все положительные моменты.
черновецкий не смог, а карантин.....у него может получиться. Аренда уже проседает. Киевляне, ждите проседания по цене продаж.
почему-то вспомнился анекдот:
" в автобусе бухой вдрын чувак все время заваливается на дамочку
-Мужчина! Вы пьяны! Вы очень пьяны!
-Женщина! У вас кривые ноги! У вас очень кривые ноги!...А я завтра протрезвею"
...а после карантина понаехи опять приедут в Киев.
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