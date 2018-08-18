jj1981ua написав:

hxbbgaf написав: А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды. А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды.

hxbbgaf написав: Кстати, чего у вас от коррупционеров не пригорает? Тот же коболев - не паразит? Бочковский? Может, василишин, который брал с врачей Александровской больницы по 50 штук баксов, которые те должны были для него выманивать а пациентов. Никто не сидит! И дело их живет и здравствует. Радуцкий - наверное, классный чувак! Так можно далеко зайти. Кстати, чего у вас от коррупционеров не пригорает? Тот же коболев - не паразит? Бочковский? Может, василишин, который брал с врачей Александровской больницы по 50 штук баксов, которые те должны были для него выманивать а пациентов. Никто не сидит! И дело их живет и здравствует. Радуцкий - наверное, классный чувак! Так можно далеко зайти.

hxbbgaf написав: Токо на заводе пахать, все остальные дармоеды. Вам в 19-й век, товарищ. Нужно лишить людей всех нажитых благ (ради которых, собственно, и трудились), чтоб они снова все потеряли и начали пахать за миску похлебки. Может, такая и была цель у создателей вируса, кто знает, но выиграете от этого опять не вы. Токо на заводе пахать, все остальные дармоеды. Вам в 19-й век, товарищ. Нужно лишить людей всех нажитых благ (ради которых, собственно, и трудились), чтоб они снова все потеряли и начали пахать за миску похлебки. Может, такая и была цель у создателей вируса, кто знает, но выиграете от этого опять не вы.

это вопрос коррупции. а почему не люблю частных - я не против когда люди хорошо зарабатывают, я против сговора, по которому имеют всех. ну например, сговор всех нотариусов страны в плане цены на их услуги, или не знаете о таком? а это годами длилосьпригорает. я бы их, как в китае, расстреливал. от блин, снова коммунистом назовут. это же не гуманно)не несите ерунду - не нужно никого ничего лишать, я против уравниловки и "всех на заводы и в колхозы". просто я считаю, что на любой вопрос нужно смотреть с точки зрения блага государства, а не отдельных личностей (государства не тоталитарного типа совка, где люди - расходный материал. государство - это и есть миллионы людей. вот только на эти миллионы всем плевать). так и живем.