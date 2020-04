Додано: Нед 12 кві, 2020 09:59

rjkz написав: jj1981ua написав: hxbbgaf написав: А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды. А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды.

это вопрос коррупции. а почему не люблю частных - я не против когда люди хорошо зарабатывают, я против сговора, по которому имеют всех. ну например, сговор всех нотариусов страны в плане цены на их услуги, или не знаете о таком? а это годами длилось

это вопрос коррупции. а почему не люблю частных - я не против когда люди хорошо зарабатывают, я против сговора, по которому имеют всех. ну например, сговор всех нотариусов страны в плане цены на их услуги, или не знаете о таком? а это годами длилось



100%. когда брал иаотеку, банк дал список нотариусов - человек 25. я всех обзвонил и нашел одну у которой цена была в 2 раза меньше остальных. а потом я ее спросил: а почему. она сказала: мне и так хватает 100%. когда брал иаотеку, банк дал список нотариусов - человек 25. я всех обзвонил и нашел одну у которой цена была в 2 раза меньше остальных. а потом я ее спросил: а почему. она сказала: мне и так хватает

