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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 кві, 2020 09:29
investorkiev написав:ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами
Що значить зебіл? Твій особистий обранець, за якого ти рвав дупу.
Всім процвітання!
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Додано: Нед 12 кві, 2020 09:32
Елена8 написав:
Мне на днях в Ашане дали сдачу 5 гривен монеткой, которая как две капли воды похожа на бывшие 5 копеек. Думаю очень скоро покупательная способность этих 5 гривен будет равна покупательной способности 5 копеек
Кстати новые 1000 грн. купюры очень удобны для валютообмена. Всего 2,5 купюры на одного Франклина. Очень удобные и новенькие хрустящие.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 09:50
investorkiev написав:
ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами
Глянул сравнительную таблицу:
172.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого з об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу другого та наступних об’єктів нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу.
У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва.
Добавили имущественные права.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 09:59
rjkz написав: jj1981ua написав: hxbbgaf написав:
А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды.
это вопрос коррупции. а почему не люблю частных - я не против когда люди хорошо зарабатывают, я против сговора, по которому имеют всех. ну например, сговор всех нотариусов страны в плане цены на их услуги, или не знаете о таком? а это годами длилось
100%. когда брал иаотеку, банк дал список нотариусов - человек 25. я всех обзвонил и нашел одну у которой цена была в 2 раза меньше остальных. а потом я ее спросил: а почему. она сказала: мне и так хватает
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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