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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 12 кві, 2020 05:34
jj1981ua написав: flyman написав:
звичайно підніме економіку,
от в Мюнхені такого лівацтва нема,
і з.п. високі, і місто дороге,
а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш,
і раніше було тяжко, а тепер ...
а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки.
Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР.
это не поворот влево. это экономический расчет. туризм и ленлорды убивают все остальное. а остальное дает больше чем доходы от туризма и налоги от ленлордов в бюджет. а у нас нет регулирования и бардак везде: на первичке, и на вторичке, и в аренде... зато интересам застройщиков, лендлордов и корупционеров (в недвиге) ничего не угрожает. оч правильно. подумаешь, узкие прослойки паразитируют на всех остальных - нормально для колонии...
это называется - свободные экономические отношения. А по простому - рынок.
Вам уже указывали на Вашу неосоветскую экономическую идеологию. Вы даже пишите в стиле советских газет. "Капиталистические акулы паразитируют на трудовом народе!"
Что Вам мешает перестать быть паразитируемым и купить жилье?
Отсутствие денег? Тогда возьмите наган, оденьте тельняшку и..- на штурм Зимнего.
"Отнять и поделить!" (с)
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Додано: Нед 12 кві, 2020 05:46
jj1981ua написав: Vlad442 написав: jj1981ua написав:
ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)
Вы заработали в своей жизни хоть на одну квартиру? Не от спадщина от бабушки, не обмен с доплатой, а работали, откладывали, насобирали всю сумму и купили?
Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?
заработал на больше чем 1, но пока ни одну не купил.
о заработавших - большинство лендлордов не заработали на +1 квартиру обычным трудом (я не осуждаю, но не нужно мне на эту тему читать лекцию).
пардон, а что означает "обычным трудом"?
бери больше и кидай дальше? или можно как-то более интеллектуальней?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 05:54
jj1981ua написав: Vlad442 написав: jj1981ua написав:
просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще
Отнять и поделить или распределить силовым способом материальные блага в пользу бедных никогда не приводило к благополучию страны.
Если отменить аренду и раздавать все бесплатно в магазинах, кто-то будет работать?
Если отнять возможность или смысл накапливать капитал, кто-то будет работать после того, как заработает на "еду"? Нет, скажет "мне и этого хватает, зачем мне больше".
зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
без них - можно жить, но и сними - тоже.
Скажите, где Вы обычно носите партбилет?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 06:03
jj1981ua написав: hxbbgaf написав:
А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды.
это вопрос коррупции. а почему не люблю частных - я не против когда люди хорошо зарабатывают, я против сговора, по которому имеют всех. ну например, сговор всех нотариусов страны в плане цены на их услуги, или не знаете о таком? а это годами длилось
hxbbgaf написав:
Кстати, чего у вас от коррупционеров не пригорает? Тот же коболев - не паразит? Бочковский? Может, василишин, который брал с врачей Александровской больницы по 50 штук баксов, которые те должны были для него выманивать а пациентов. Никто не сидит! И дело их живет и здравствует. Радуцкий - наверное, классный чувак! Так можно далеко зайти.
пригорает. я бы их, как в китае, расстреливал. от блин, снова коммунистом назовут. это же не гуманно)
hxbbgaf написав:
Токо на заводе пахать, все остальные дармоеды. Вам в 19-й век, товарищ. Нужно лишить людей всех нажитых благ (ради которых, собственно, и трудились), чтоб они снова все потеряли и начали пахать за миску похлебки. Может, такая и была цель у создателей вируса, кто знает, но выиграете от этого опять не вы.
не несите ерунду - не нужно никого ничего лишать, я против уравниловки и "всех на заводы и в колхозы". просто я считаю, что на любой вопрос нужно смотреть с точки зрения блага государства, а не отдельных личностей (государства не тоталитарного типа совка, где люди - расходный материал. государство - это и есть миллионы людей. вот только на эти миллионы всем плевать). так и живем.
То есть, Вам Сталина не хватает.
Вот-же был радетель государства.
А люди - просто расходный материал, "бабы еще нарожают" (с).
В государствах коммунистической ориентации, как и у Вас - "Все для блага государства", то есть люди - для государства. Что в СССР, что в КНДР.
Страны свободной демократии ставят во главу интересы личности. По крайней мере так декларируют и стремятся делать вид настолько, что много где так и стало.
Так что, не там Вы живете. Вам-бы в Северную Корею или в СССР лет эдак на 70-80 назад. Это- Ваше.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 06:06
investorkiev написав: jj1981ua написав:
зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
Эээ, секундочку!!!!!!!
С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!
Ну как-как?
Вселяемся в квартиру, лендлорда маузером по морде лица. И живем в квартире без лендлорда.
"Скрипач не нужен" (с)
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Додано: Нед 12 кві, 2020 06:38
Serg-ik написав:
Мне вот чего подумалось.
Какое-то число лет назад, много, наверное еще при Черновецком, толкалась идея выдать карточки киевлянина всем, кто киевляне. я предлагал довести идею до абсурда, освободить Киев от понаехов за 1 месяц, чтоб киевляне прочувствовали все положительные моменты.
черновецкий не смог, а карантин.....у него может получиться. Аренда уже проседает. Киевляне, ждите проседания по цене продаж.
почему-то вспомнился анекдот:
" в автобусе бухой вдрын чувак все время заваливается на дамочку
-Мужчина! Вы пьяны! Вы очень пьяны!
-Женщина! У вас кривые ноги! У вас очень кривые ноги!...А я завтра протрезвею"
...а после карантина понаехи опять приедут в Киев.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 08:52
rjkz написав: Frant написав: striped написав:
Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?
Ні, не було.
Тільки через житлкооператив.
Але туди не просто було вступити.
Або ж - загальна черга.
Працівники заводів могли отримати квартиру через рік-два-три роботи. Вчителі, службовці, медики - через 10-15 р.
Селяни - ніколи (хіба новобуди за кошти кологоспу чи радгоспу з ймовірністю, близькою до нуля).
Строители обычно квартиры довольно быстро получали, особенно, если работали в СМУ, которое строило жилье, а не промпредприятия.
Собственно, я поступал в ВУЗ в 1991, еще при Союзе. И выбор профессии был определен желанием обрести собственное жилье не к пенсии, а года за 3-4.
Подтверждаю ! В 90-е годы работал механиком в СПМК-6 треста "Укрспецхмельстрой" г.Житомир кто хотел в течении 1-2 лет получал квартиру.Обязательным было одно условие -рабочая специальность. Многие ИТР на время переходили "работягами", получив квартиру возвращались назад. В основном давали малосимейку. Можно было получить отличную хату в доме для работников банка , но это должен был быть прораб,который строил этот дом.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 09:50
investorkiev написав:
ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами
Глянул сравнительную таблицу:
172.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого з об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу другого та наступних об’єктів нерухомості, не зазначених в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу.
У такому самому порядку оподатковується дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва.
Добавили имущественные права.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 09:59
rjkz написав: jj1981ua написав: hxbbgaf написав:
А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды.
это вопрос коррупции. а почему не люблю частных - я не против когда люди хорошо зарабатывают, я против сговора, по которому имеют всех. ну например, сговор всех нотариусов страны в плане цены на их услуги, или не знаете о таком? а это годами длилось
100%. когда брал иаотеку, банк дал список нотариусов - человек 25. я всех обзвонил и нашел одну у которой цена была в 2 раза меньше остальных. а потом я ее спросил: а почему. она сказала: мне и так хватает
It takes little for me to say
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Додано: Нед 12 кві, 2020 10:21
investorkiev написав:
ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами
Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?
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