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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 12 кві, 2020 10:29
Vlad442 написав: investorkiev написав:
ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами
Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?
Видимо это единственный выход.
Но есть два НО.
1) налог не 5%, а 8.5% (5%+1.5% военный сбор+1+1).
2) перебрасыванием теряется «чистота» документов - не понятно как на это отреагируют потенциальные покупатели. Был 1 хозяин, теперь несколько, каждую такую «переброску» можно отменить в суде. Кстати, помоему договор дарения можно в одностороннем порядке расторгнуть в течении года.
3) на третью и более продажу в течении года - налог в сумме более 20%.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 11:00
Vlad442 написав: investorkiev написав:
ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами
Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?
Да ладно, лендлорды вроже ж сдачей в аренду зарабатывают? А тут хотят постричь самых крупных спекулей, людей продающих более 2-х квартир в год мизерное количество.
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BIGor
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Додано: Нед 12 кві, 2020 11:08
Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.
Будут инвештыри плакать крокодильими слезами
Все как я писал.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 12 кві, 2020 11:12
BIGor написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами
Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?
Да ладно, лендлорды вроже ж сдачей в аренду зарабатывают? А тут хотят постричь самых крупных спекулей, людей продающих более 2-х квартир в год мизерное количество.
Периодически же нужно обновлять лендлордский актив.
2 хаты в год без налога меня ну никак не устраивают.
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investorkiev
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Додано: Нед 12 кві, 2020 11:16
Хомякоид написав:
Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.
Будут инвештыри плакать крокодильими слезами
Все как я писал.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 11:27
rjkz написав: Frant написав: striped написав:
Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?
Ні, не було.
Тільки через житлкооператив.
Але туди не просто було вступити.
Або ж - загальна черга.
Працівники заводів могли отримати квартиру через рік-два-три роботи. Вчителі, службовці, медики - через 10-15 р.
Селяни - ніколи (хіба новобуди за кошти кологоспу чи радгоспу з ймовірністю, близькою до нуля).
Строители обычно квартиры довольно быстро получали, особенно, если работали в СМУ, которое строило жилье, а не промпредприятия.
Собственно, я поступал в ВУЗ в 1991, еще при Союзе. И выбор профессии был определен желанием обрести собственное жилье не к пенсии, а года за 3-4.
Какой хитрый человек.
Обычно учились на то, к чему душа лежит.
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