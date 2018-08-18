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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3524352535263527

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 10:29

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами

Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?


Видимо это единственный выход.
Но есть два НО.

1) налог не 5%, а 8.5% (5%+1.5% военный сбор+1+1).
2) перебрасыванием теряется «чистота» документов - не понятно как на это отреагируют потенциальные покупатели. Был 1 хозяин, теперь несколько, каждую такую «переброску» можно отменить в суде. Кстати, помоему договор дарения можно в одностороннем порядке расторгнуть в течении года.
3) на третью и более продажу в течении года - налог в сумме более 20%.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:00

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами

Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?

Да ладно, лендлорды вроже ж сдачей в аренду зарабатывают? А тут хотят постричь самых крупных спекулей, людей продающих более 2-х квартир в год мизерное количество.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:08

Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.

Будут инвештыри плакать крокодильими слезами :D
Все как я писал.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:12

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами

Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?

Да ладно, лендлорды вроже ж сдачей в аренду зарабатывают? А тут хотят постричь самых крупных спекулей, людей продающих более 2-х квартир в год мизерное количество.


Периодически же нужно обновлять лендлордский актив.
2 хаты в год без налога меня ну никак не устраивают.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:16

  Хомякоид написав:Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.

Будут инвештыри плакать крокодильими слезами :D
Все как я писал.

Ебанько
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 11:27

  rjkz написав:
  Frant написав:
  striped написав:Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?

Ні, не було.

Тільки через житлкооператив.
Але туди не просто було вступити.

Або ж - загальна черга.

Працівники заводів могли отримати квартиру через рік-два-три роботи. Вчителі, службовці, медики - через 10-15 р.
Селяни - ніколи (хіба новобуди за кошти кологоспу чи радгоспу з ймовірністю, близькою до нуля).


Строители обычно квартиры довольно быстро получали, особенно, если работали в СМУ, которое строило жилье, а не промпредприятия.
Собственно, я поступал в ВУЗ в 1991, еще при Союзе. И выбор профессии был определен желанием обрести собственное жилье не к пенсии, а года за 3-4.

Какой хитрый человек. :mrgreen: Обычно учились на то, к чему душа лежит.
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