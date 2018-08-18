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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 кві, 2020 12:10
airmax78 написав: Хомякоид написав:
Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.
Будут инвештыри плакать крокодильими слезами
Все как я писал.
Ебанько
Одесский клоун.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:16
flyman написав: BIGor написав: Хомякоид написав:
Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.
Будут инвештыри плакать крокодильими слезами
Все как я писал.
Ну так в этой стране никто не хотел платить налоги. Получать прибыль - хотят, налог платить - нет. Поэтому получаем разваленные дороги, убитые тротуары, разваленная медицина.
цікаво, а бюджет наповнюється як і чим?
чи ти думаєш, що в США в "никто не хотел платить налоги"?
Та дай волю, ніхто і не платитиме ні в США, ні в німеччинні...
Проблема в неефективній системі державного менедженту, в еліті, яка думає тільки про свої шкурні інтереси...
Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:19
Хоспади, еще один революционер
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:30
Хомякоид написав:
Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.
в нас і так диктатура, насолоджуємся ..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:35
flyman написав: Хомякоид написав:
Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.
в нас і так диктатура, насолоджуємся ..
для диктатуры нужен диктатор, а у нас одни нелохи и подобные... нужны яйца, а не желание обеспечить потомков до 8 колена.
rjkz написав:
Ипануцца!
Там амортизация будет больше аренды.
Хоть со второго месяца и па 800+ комиссия.
вы считаете от суммы покупки, а она уже не важна - человек выжимает, что может.
Востаннє редагувалось jj1981ua
в Нед 12 кві, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:36
jj1981ua написав: flyman написав: Хомякоид написав:
Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.
в нас і так диктатура, насолоджуємся ..
для диктатуры нужен диктатор, а у нас одни нелохи и подобные... нужны яйца, а не желание обеспечить потомков до 8 колена.
В стране происходит трещ, а когда об этом пишешь - модератор трет.
Хотя это напрямую влияет на цены недвижки
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:38
Трибеки, как-то подозрительно евреи не виноваты...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:42
rjkz написав:
это называется - свободные экономические отношения. А по простому - рынок.
Вам уже указывали на Вашу неосоветскую экономическую идеологию. Вы даже пишите в стиле советских газет. "Капиталистические акулы паразитируют на трудовом народе!"
нет, это называется неконтролируемые экономические отношения или анархические экономические отношения, на ваш выбор. я за 38 лет жизни абсолютно убедился в несостоятельности и бесперспективности капитализма в его нынешнем виде, и хотя не являюсь сторонником коммунизма, определенные плюсы в нем вижу.
rjkz написав:
Что Вам мешает перестать быть паразитируемым и купить жилье?
Отсутствие денег? Тогда возьмите наган, оденьте тельняшку и..- на штурм Зимнего.
"Отнять и поделить!" (с)
нет, я жду. жду правильных для меня цен.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:55
Начать бы с головы, а то слуги народа даже в верховной раде сами получают зп в конверте, коболевы отсылают миллиарды маме в Америку, пока мы переплачиваем за центральное отопление втрое по прошлогоднему тарифу, когда газ подешевел почти втрое, крадуцкий скупает все маски и продает в 10 раз дороже, ахметка платит меньше налогов, чем одна табачная компания, василишины с бочковскими гуляют на свободе, а зеля прячет бабло в черных офшорах.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 12:58
jj1981ua написав:
rjkz написав:
это называется - свободные экономические отношения. А по простому - рынок.
Вам уже указывали на Вашу неосоветскую экономическую идеологию. Вы даже пишите в стиле советских газет. "Капиталистические акулы паразитируют на трудовом народе!"
нет, это называется неконтролируемые экономические отношения или анархические экономические отношения, на ваш выбор. я за 38 лет жизни абсолютно убедился в несостоятельности и бесперспективности капитализма в его нынешнем виде, и хотя не являюсь сторонником коммунизма, определенные плюсы в нем вижу.
rjkz написав:
Что Вам мешает перестать быть паразитируемым и купить жилье?
Отсутствие денег? Тогда возьмите наган, оденьте тельняшку и..- на штурм Зимнего.
"Отнять и поделить!" (с)
нет, я жду. жду правильных для меня цен.
Каких можно ждать цен, критикуя при этом капитализм? Рукалицо. При коммунизме вашу покупку просто отнимут и вас на Колыму.
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