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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3526352735283529>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:10

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.

Будут инвештыри плакать крокодильими слезами :D
Все как я писал.

Ебанько

Одесский клоун.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:16

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Хомякоид написав:Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.

Будут инвештыри плакать крокодильими слезами :D
Все как я писал.

Ну так в этой стране никто не хотел платить налоги. Получать прибыль - хотят, налог платить - нет. Поэтому получаем разваленные дороги, убитые тротуары, разваленная медицина.

цікаво, а бюджет наповнюється як і чим?
чи ти думаєш, що в США в "никто не хотел платить налоги"?
Та дай волю, ніхто і не платитиме ні в США, ні в німеччинні...
Проблема в неефективній системі державного менедженту, в еліті, яка думає тільки про свої шкурні інтереси...


Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хоспади, еще один революционер
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:30

  Хомякоид написав: Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.

в нас і так диктатура, насолоджуємся ..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:35

  flyman написав:
  Хомякоид написав: Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.

в нас і так диктатура, насолоджуємся ..

для диктатуры нужен диктатор, а у нас одни нелохи и подобные... нужны яйца, а не желание обеспечить потомков до 8 колена.
  rjkz написав:
  Serg-ik написав:НЛ по 500
дождались!!!
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-2k ... 8;promoted


Ипануцца!
Там амортизация будет больше аренды.
Хоть со второго месяца и па 800+ комиссия.

вы считаете от суммы покупки, а она уже не важна - человек выжимает, что может.
Востаннє редагувалось jj1981ua в Нед 12 кві, 2020 12:37, всього редагувалось 1 раз.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:36

      jj1981ua написав:
      flyman написав:
      Хомякоид написав: Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.

    в нас і так диктатура, насолоджуємся ..

    для диктатуры нужен диктатор, а у нас одни нелохи и подобные... нужны яйца, а не желание обеспечить потомков до 8 колена.


    В стране происходит трещ, а когда об этом пишешь - модератор трет.

    Хотя это напрямую влияет на цены недвижки
    investorkiev
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:38

    Трибеки, как-то подозрительно евреи не виноваты...
    Витька,извинись,я всё прощу)
    Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
    Мизантрóп
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:42

      rjkz написав:это называется - свободные экономические отношения. А по простому - рынок.
    Вам уже указывали на Вашу неосоветскую экономическую идеологию. Вы даже пишите в стиле советских газет. "Капиталистические акулы паразитируют на трудовом народе!" :mrgreen:

    нет, это называется неконтролируемые экономические отношения или анархические экономические отношения, на ваш выбор. я за 38 лет жизни абсолютно убедился в несостоятельности и бесперспективности капитализма в его нынешнем виде, и хотя не являюсь сторонником коммунизма, определенные плюсы в нем вижу.
      rjkz написав:Что Вам мешает перестать быть паразитируемым и купить жилье?
    Отсутствие денег? Тогда возьмите наган, оденьте тельняшку и..- на штурм Зимнего.
    "Отнять и поделить!" (с)

    нет, я жду. жду правильных для меня цен.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:55

      Начать бы с головы, а то слуги народа даже в верховной раде сами получают зп в конверте, коболевы отсылают миллиарды маме в Америку, пока мы переплачиваем за центральное отопление втрое по прошлогоднему тарифу, когда газ подешевел почти втрое, крадуцкий скупает все маски и продает в 10 раз дороже, ахметка платит меньше налогов, чем одна табачная компания, василишины с бочковскими гуляют на свободе, а зеля прячет бабло в черных офшорах.
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      Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 12:58

        jj1981ua написав:
        rjkz написав:это называется - свободные экономические отношения. А по простому - рынок.
      Вам уже указывали на Вашу неосоветскую экономическую идеологию. Вы даже пишите в стиле советских газет. "Капиталистические акулы паразитируют на трудовом народе!" :mrgreen:

      нет, это называется неконтролируемые экономические отношения или анархические экономические отношения, на ваш выбор. я за 38 лет жизни абсолютно убедился в несостоятельности и бесперспективности капитализма в его нынешнем виде, и хотя не являюсь сторонником коммунизма, определенные плюсы в нем вижу.
        rjkz написав:Что Вам мешает перестать быть паразитируемым и купить жилье?
      Отсутствие денег? Тогда возьмите наган, оденьте тельняшку и..- на штурм Зимнего.
      "Отнять и поделить!" (с)

      нет, я жду. жду правильных для меня цен.

      Каких можно ждать цен, критикуя при этом капитализм? Рукалицо. При коммунизме вашу покупку просто отнимут и вас на Колыму.
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