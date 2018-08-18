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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:02
serkondr написав:
Подтверждаю ! В 90-е годы работал механиком в СПМК-6 треста "Укрспецхмельстрой" г.Житомир кто хотел в течении 1-2 лет получал квартиру.Обязательным было одно условие -рабочая специальность. Многие ИТР на время переходили "работягами", получив квартиру возвращались назад. В основном давали малосимейку. Можно было получить отличную хату в доме для работников банка , но это должен был быть прораб,который строил этот дом.
В 90-е? Может, в 80-е?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:13
jj1981ua написав: flyman написав: Хомякоид написав:
Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.
в нас і так диктатура, насолоджуємся ..
для диктатуры нужен диктатор, а у нас одни нелохи и подобные... нужны яйца, а не желание обеспечить потомков до 8 колена.
тобі яка різниця, шо від того міняється: більшовики, нацики, рептилоїди, масони?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:14
Хомякоид написав:
Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.
Будут инвештыри плакать крокодильими слезами
Все как я писал.
45000 койкомест в украине
до 25000 больных никаких проблем вообще, а 25000 достигнем как раз к 9 мая)
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Унуноктий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:15
hxbbgaf написав: prosecutor написав:
За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
Смотрим что будет дальше.
А чем закончилась история с лендлордом? Вернул залог или "покалечен на всю жизнь"?
Задаток вернул. Правда через силу. Калечить не пришлось
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:20
Унуноктий написав: prosecutor написав:
За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
Смотрим что будет дальше.
я на всю гривну скупаю доллар
Самое правильное решение
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:31
hxbbgaf написав:
Начать бы с головы, а то слуги народа даже в верховной раде сами получают зп в конверте, коболевы отсылают миллиарды маме в Америку, пока мы переплачиваем за центральное отопление втрое по прошлогоднему тарифу, когда газ подешевел почти втрое, крадуцкий скупает все маски и продает в 10 раз дороже, ахметка платит меньше налогов, чем одна табачная компания, василишины с бочковскими гуляют на свободе, а зеля прячет бабло в черных офшорах.
hxbbgaf написав:
Каких можно ждать цен, критикуя при этом капитализм? Рукалицо. При коммунизме вашу покупку просто отнимут и вас на Колыму.
вы вроде верно понимаете всю глубину, в которую мы летим, но...
я не сторонник коммунизма, просто хотелось бы побольше справедливости (я понимаю, что это недостижимые мечты, если что).
и как мне должно мешать это? я живу при пещерном капитализме, почти дикий запад, но в идеале вижу другой строй. в чем проблема? вы когда работаете, например таксистом, и при этом мечтаете стать директором завода (абсолютно другие проблемы, другая реальность) - это же нормально?
стремиться к чему-то лучшему - это естественно.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:34
BIGor написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами
Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?
Да ладно, лендлорды вроже ж сдачей в аренду зарабатывают? А тут хотят постричь самых крупных спекулей, людей продающих более 2-х квартир в год мизерное количество.
~20% налог на продажу недвиги - это скорее заградительный налог, чтобы остудить пыл спекулянтов, которые в случае очередного шухера могут решить выставить свои квартиры на продажу и обвалить рынок недвиги.
Такая ставка налогообложения уже давно действует для нерезидентов (если он захотят продать недвигу). При этом, это не мешает им инвестировать в КРЖН и сдавать квартиры в аренду через свою УК.
Т.о. спекулянты будут думать более взвешенно, а инвесторам в первичку под аренду этот закон не помеха.
Востаннє редагувалось Sinica
в Нед 12 кві, 2020 13:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:34
Унуноктий написав: Хомякоид написав:
Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.
Будут инвештыри плакать крокодильими слезами
Все как я писал.
45000 койкомест в украине
до 25000 больных никаких проблем вообще, а 25000 достигнем как раз к 9 мая)
Много разной противоречивой информации. В Любом случае ближайшие две недели покажут или справимся. Одно могу сказать - карантин введен правильно, с заробитчанами опоздали. Надо было раньше вытягивать из-за границы. Думаю карантин будет до лета.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:36
День космонавтики для Украины. Очень много истории, мало современности.
Последний спутник был запущен в августе 2011 года. Им стал «Сич-2» (на фото). В декабре 2012 года его эксплуатация официально прекращена.
На Государственное космическое агентство (аппарат) предусмотрено в 2020 году чуть больше полмиллиарда гривен – 537 миллионов гривен (почти 20 миллионов долларов США).
Государственная космическая программа на 2019-23 гг. не принята. Согласно проекту, в течение пяти лет предлагалось освоить почти 28 миллиардов гривен, в том числе из госбюджета 4119,65 миллиона гривен (около 151 миллиона долларов США). На 2020 год предполагалось выделить чуть более миллиарда гривен. Программа была отозвана после досрочных выборов, а цели, указанные в ней упоминались еще десять лет назад и так и кочуют из проекта в проект, из года в год.
В начале октября 2019 года Верховная Рада внесла изменения в законы по космической деятельности, которые разрешают украинским компаниям вести переговоры с иностранцами. Очевидно, какие-то технологии у Украины остались.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:42
prosecutor написав: Унуноктий написав: prosecutor написав:
За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
Смотрим что будет дальше.
я на всю гривну скупаю доллар
Самое правильное решение
Поздно, 25-26 давали возможность заходить. Сейчас гривну можно было бы спустить на недвигу, где она не привязана к существующему курсу бакса.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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