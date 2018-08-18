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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35273528352935303531>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:02

  serkondr написав: Подтверждаю ! В 90-е годы работал механиком в СПМК-6 треста "Укрспецхмельстрой" г.Житомир кто хотел в течении 1-2 лет получал квартиру.Обязательным было одно условие -рабочая специальность. Многие ИТР на время переходили "работягами", получив квартиру возвращались назад. В основном давали малосимейку. Можно было получить отличную хату в доме для работников банка , но это должен был быть прораб,который строил этот дом.

В 90-е? Может, в 80-е?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:13

  jj1981ua написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав: Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.

в нас і так диктатура, насолоджуємся ..

для диктатуры нужен диктатор, а у нас одни нелохи и подобные... нужны яйца, а не желание обеспечить потомков до 8 колена.

тобі яка різниця, шо від того міняється: більшовики, нацики, рептилоїди, масони?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:14

  Хомякоид написав:Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.

Будут инвештыри плакать крокодильими слезами :D
Все как я писал.

45000 койкомест в украине
до 25000 больных никаких проблем вообще, а 25000 достигнем как раз к 9 мая)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:15

  hxbbgaf написав:
  prosecutor написав:За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
Смотрим что будет дальше.

А чем закончилась история с лендлордом? Вернул залог или "покалечен на всю жизнь"?


Задаток вернул. Правда через силу. Калечить не пришлось :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:20

  Унуноктий написав:
  prosecutor написав:За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
Смотрим что будет дальше.

я на всю гривну скупаю доллар


Самое правильное решение
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:31

  hxbbgaf написав:Начать бы с головы, а то слуги народа даже в верховной раде сами получают зп в конверте, коболевы отсылают миллиарды маме в Америку, пока мы переплачиваем за центральное отопление втрое по прошлогоднему тарифу, когда газ подешевел почти втрое, крадуцкий скупает все маски и продает в 10 раз дороже, ахметка платит меньше налогов, чем одна табачная компания, василишины с бочковскими гуляют на свободе, а зеля прячет бабло в черных офшорах.

  hxbbgaf написав:Каких можно ждать цен, критикуя при этом капитализм? Рукалицо. При коммунизме вашу покупку просто отнимут и вас на Колыму.

вы вроде верно понимаете всю глубину, в которую мы летим, но...
я не сторонник коммунизма, просто хотелось бы побольше справедливости (я понимаю, что это недостижимые мечты, если что).
и как мне должно мешать это? я живу при пещерном капитализме, почти дикий запад, но в идеале вижу другой строй. в чем проблема? вы когда работаете, например таксистом, и при этом мечтаете стать директором завода (абсолютно другие проблемы, другая реальность) - это же нормально?
стремиться к чему-то лучшему - это естественно.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:34

      BIGor написав:
      Vlad442 написав:
      investorkiev написав:ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами

    Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
    Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?

    Да ладно, лендлорды вроже ж сдачей в аренду зарабатывают? А тут хотят постричь самых крупных спекулей, людей продающих более 2-х квартир в год мизерное количество.

    ~20% налог на продажу недвиги - это скорее заградительный налог, чтобы остудить пыл спекулянтов, которые в случае очередного шухера могут решить выставить свои квартиры на продажу и обвалить рынок недвиги.
    Такая ставка налогообложения уже давно действует для нерезидентов (если он захотят продать недвигу). При этом, это не мешает им инвестировать в КРЖН и сдавать квартиры в аренду через свою УК.

    Т.о. спекулянты будут думать более взвешенно, а инвесторам в первичку под аренду этот закон не помеха.
    Востаннє редагувалось Sinica в Нед 12 кві, 2020 13:40, всього редагувалось 2 разів.
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:34

      Унуноктий написав:
      Хомякоид написав:Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
    Уже почти 3 тыс. заболевших.
    Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
    Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
    Киев с областью на первом месте в Украине.

    Будут инвештыри плакать крокодильими слезами :D
    Все как я писал.

    45000 койкомест в украине
    до 25000 больных никаких проблем вообще, а 25000 достигнем как раз к 9 мая)


    Много разной противоречивой информации. В Любом случае ближайшие две недели покажут или справимся. Одно могу сказать - карантин введен правильно, с заробитчанами опоздали. Надо было раньше вытягивать из-за границы. Думаю карантин будет до лета.
    В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
    Хомякоид
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:36

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    День космонавтики для Украины. Очень много истории, мало современности.

    Последний спутник был запущен в августе 2011 года. Им стал «Сич-2» (на фото). В декабре 2012 года его эксплуатация официально прекращена.

    На Государственное космическое агентство (аппарат) предусмотрено в 2020 году чуть больше полмиллиарда гривен – 537 миллионов гривен (почти 20 миллионов долларов США).

    Государственная космическая программа на 2019-23 гг. не принята. Согласно проекту, в течение пяти лет предлагалось освоить почти 28 миллиардов гривен, в том числе из госбюджета 4119,65 миллиона гривен (около 151 миллиона долларов США). На 2020 год предполагалось выделить чуть более миллиарда гривен. Программа была отозвана после досрочных выборов, а цели, указанные в ней упоминались еще десять лет назад и так и кочуют из проекта в проект, из года в год.

    В начале октября 2019 года Верховная Рада внесла изменения в законы по космической деятельности, которые разрешают украинским компаниям вести переговоры с иностранцами. Очевидно, какие-то технологии у Украины остались.
    investorkiev
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:42

      prosecutor написав:
      Унуноктий написав:
      prosecutor написав:За 10 дней апреля собрали 15 процентов плана по налогам и сборам. Эмиссия гривны в этом месяце 50 млрд.грн.
    Смотрим что будет дальше.

    я на всю гривну скупаю доллар


    Самое правильное решение
    Поздно, 25-26 давали возможность заходить. Сейчас гривну можно было бы спустить на недвигу, где она не привязана к существующему курсу бакса.
    "Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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