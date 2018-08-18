Додано: Нед 12 кві, 2020 13:36

День космонавтики для Украины. Очень много истории, мало современности.



Последний спутник был запущен в августе 2011 года. Им стал «Сич-2» (на фото). В декабре 2012 года его эксплуатация официально прекращена.



На Государственное космическое агентство (аппарат) предусмотрено в 2020 году чуть больше полмиллиарда гривен – 537 миллионов гривен (почти 20 миллионов долларов США).



Государственная космическая программа на 2019-23 гг. не принята. Согласно проекту, в течение пяти лет предлагалось освоить почти 28 миллиардов гривен, в том числе из госбюджета 4119,65 миллиона гривен (около 151 миллиона долларов США). На 2020 год предполагалось выделить чуть более миллиарда гривен. Программа была отозвана после досрочных выборов, а цели, указанные в ней упоминались еще десять лет назад и так и кочуют из проекта в проект, из года в год.



В начале октября 2019 года Верховная Рада внесла изменения в законы по космической деятельности, которые разрешают украинским компаниям вести переговоры с иностранцами. Очевидно, какие-то технологии у Украины остались.