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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3528352935303531>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  prosecutor написав:Самое правильное решение


Трамп не кинет все недоразвитые страны на наличный доллар под эгидой борьбы с эпидемией и коррупцией?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sinica написав:~20% налог на продажу недвиги - это скорее заградительный налог, чтобы остудить пыл спекулянтов, которые в случае очередного шухера могут решить выставить свои квартиры на продажу и обвалить рынок недвиги.
может с этим и поторопились к нынешней ситуации, так как пошел шквал продаж.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:48

  Investor_K написав:
  prosecutor написав:Самое правильное решение


Трамп не кинет все недоразвитые страны на наличный доллар под эгидой борьбы с эпидемией и коррупцией?
Трамп вместе с тараканами может что угодно отмочить.
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 12 кві, 2020 13:49, всього редагувалось 2 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:49

  Proofy написав:
  Sinica написав:~20% налог на продажу недвиги - это скорее заградительный налог, чтобы остудить пыл спекулянтов, которые в случае очередного шухера могут решить выставить свои квартиры на продажу и обвалить рынок недвиги.
может с этим и поторопились к нынешней ситуации, так как пошел шквал продаж.

зе прокинув лендлордів,
дулярчики-шарікові радуюццо, давлячись слиньками
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:51

  flyman написав:
  Proofy написав:
  Sinica написав:~20% налог на продажу недвиги - это скорее заградительный налог, чтобы остудить пыл спекулянтов, которые в случае очередного шухера могут решить выставить свои квартиры на продажу и обвалить рынок недвиги.
может с этим и поторопились к нынешней ситуации, так как пошел шквал продаж.

зе прокинув лендлордів,
дулярчики-шарікові радуюццо, давлячись слиньками
прокинул перекупов в первую очередь. Кто в кеше тот доволен :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:03

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investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не бачу проблеми з тим податком(-20%)
Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. :)
Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:10

  1472580369 написав:Не бачу проблеми з тим податком(-20%)
Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. :)
Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.

проблема в іншому,
якщо з ринку іде масовий спекуль-інвестор, зникає ліквідність, ринок згортається,
і стає ще більш монополізованим.
Я вже писав, що в Польщі, якщо ти продав нерухомість і купив на отримані кошти іншу, то податок іде лише на різницю.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:15

  flyman написав:
  1472580369 написав:Не бачу проблеми з тим податком(-20%)
Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. :)
Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.

проблема в іншому,
якщо з ринку іде масовий спекуль-інвестор, зникає ліквідність, ринок згортається,
і стає ще більш монополізованим.
Я вже писав, що в Польщі, якщо ти продав нерухомість і купив на отримані кошти іншу, то податок іде лише на різницю.


Увы, Зебилы так умно не думают.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот, кстати, нашел версию стиха. С праздником, коллеги-космонавты!!!

Слышал легенду, будто когда-то
Эту страну населяли гиганты.
Будто бы жили странной судьбою:
Были готовы к работе и к бою.
Верили в космос,
Строили шахты,
Знали, что мир лишь на время расколот,
Что не навечно боль и печали...
Но измельчали.. увы, измельчали.
Их же потомки прячутся робко
В затхлой тиши кабинетных коробок.
Мыслят стандартно, далью не бредят.
Сводят безжизненно с дебетом кредит.
Мелко мечтают. Думают редко.
В них ничего не осталось от предков..
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