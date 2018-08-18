Трамп не кинет все недоразвитые страны на наличный доллар под эгидой борьбы с эпидемией и коррупцией?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трамп не кинет все недоразвитые страны на наличный доллар под эгидой борьбы с эпидемией и коррупцией?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
может с этим и поторопились к нынешней ситуации, так как пошел шквал продаж.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:48
Трамп вместе с тараканами может что угодно отмочить.
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 12 кві, 2020 13:49, всього редагувалось 2 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:49
зе прокинув лендлордів,
дулярчики-шарікові радуюццо, давлячись слиньками
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:51
прокинул перекупов в первую очередь. Кто в кеше тот доволен
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не бачу проблеми з тим податком(-20%)
Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р.
Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:10
проблема в іншому,
якщо з ринку іде масовий спекуль-інвестор, зникає ліквідність, ринок згортається,
і стає ще більш монополізованим.
Я вже писав, що в Польщі, якщо ти продав нерухомість і купив на отримані кошти іншу, то податок іде лише на різницю.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:15
Увы, Зебилы так умно не думают.
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот, кстати, нашел версию стиха. С праздником, коллеги-космонавты!!!
Слышал легенду, будто когда-то
Эту страну населяли гиганты.
Будто бы жили странной судьбою:
Были готовы к работе и к бою.
Верили в космос,
Строили шахты,
Знали, что мир лишь на время расколот,
Что не навечно боль и печали...
Но измельчали.. увы, измельчали.
Их же потомки прячутся робко
В затхлой тиши кабинетных коробок.
Мыслят стандартно, далью не бредят.
Сводят безжизненно с дебетом кредит.
Мелко мечтают. Думают редко.
В них ничего не осталось от предков..
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