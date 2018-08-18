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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:10
1472580369 написав:
Не бачу проблеми з тим податком(-20%)
Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р.
Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.
проблема в іншому,
якщо з ринку іде масовий спекуль-інвестор, зникає ліквідність, ринок згортається,
і стає ще більш монополізованим.
Я вже писав, що в Польщі, якщо ти продав нерухомість і купив на отримані кошти іншу, то податок іде лише на різницю.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:33
Sinica написав: BIGor написав: Vlad442 написав:
[quote="4934987:investorkiev"]ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами
Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?
Да ладно, лендлорды вроже ж сдачей в аренду зарабатывают? А тут хотят постричь самых крупных спекулей, людей продающих более 2-х квартир в год мизерное количество.
~20% налог на продажу недвиги - это скорее заградительный налог, чтобы остудить пыл спекулянтов, которые в случае очередного шухера могут решить выставить свои квартиры на продажу и обвалить рынок недвиги.
Такая ставка налогообложения уже давно действует для нерезидентов (если он захотят продать недвигу). При этом, это не мешает им инвестировать в КРЖН и сдавать квартиры в аренду через свою УК.
Т.о. спекулянты будут думать более взвешенно, а инвесторам в первичку под аренду этот закон не помеха.[/quote]Втрачається сенс інвестицій в дешеве тобто масове житло.
Іноземці цікавились фонтанами та тетрісами. Не чув історій про дбк4 і інший масмаркет.
Всім процвітання!
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:37
Так что за изменениями и налогообложению?
Если сникнет парус -
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:37
jj1981ua написав:
вы вроде верно понимаете всю глубину, в которую мы летим, но...
я не сторонник коммунизма, просто хотелось бы побольше справедливости (я понимаю, что это недостижимые мечты, если что).
и как мне должно мешать это? я живу при пещерном капитализме, почти дикий запад, но в идеале вижу другой строй. в чем проблема? вы когда работаете, например таксистом, и при этом мечтаете стать директором завода (абсолютно другие проблемы, другая реальность) - это же нормально?
стремиться к чему-то лучшему - это естественно.
Вже який день Вас почитую...не розумію вашу рефлексію. Ви, здається, не прив"язані "заводом" чи нерухомістю до України, то чому б Вам не зробити, як я???
Я звалил ще в 15 році з України, час від часу приїджаю, то візу чекаю, то провідати сім"ю, то ще щось. Але більшу частину часу за кордоном. Політ нормальний. Пашпорт, як деяки не міняв. Ближче до пенсії вирішу, де кинути якір.
Звичайно, що відбувається в Україні мене цікавить і хвилює, але по великому гатунку, куди її заведе, мені якось не дуже вже цікаво
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:42
change_pm написав:
Я звалил ще в 15 році з України
Не знаком с вашей историей. Вы в недвижимости там?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:46
Хомякоид написав: Унуноктий написав: Хомякоид написав:
Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.
Будут инвештыри плакать крокодильими слезами
Все как я писал.
45000 койкомест в украине
до 25000 больных никаких проблем вообще, а 25000 достигнем как раз к 9 мая)
Много разной противоречивой информации. В Любом случае ближайшие две недели покажут или справимся. Одно могу сказать - карантин введен правильно, с заробитчанами опоздали. Надо было раньше вытягивать из-за границы. Думаю карантин будет до лета.
ближайшие 2 недели ничего не покажут, реальній размер ж*** будет видет 9-12 мая, и решение об отмене или продлении карантина будут принимать в последний день)
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:48
change_pm написав:
Я звалил ще в 15 році з України, час від часу приїджаю, то візу чекаю, то провідати сім"ю, то ще щось. Але більшу частину часу за кордоном. Політ нормальний. Пашпорт, як деяки не міняв. Ближче до пенсії вирішу, де кинути якір.Звичайно, що відбувається в Україні мене цікавить і хвилює, але по великому гатунку, куди її заведе, мені якось не дуже вже цікав
типичный портрет "колбасного" гастарбайтера
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:51
Прохожий написав: change_pm написав:
Я звалил ще в 15 році з України, час від часу приїджаю, то візу чекаю, то провідати сім"ю, то ще щось. Але більшу частину часу за кордоном. Політ нормальний. Пашпорт, як деяки не міняв. Ближче до пенсії вирішу, де кинути якір.Звичайно, що відбувається в Україні мене цікавить і хвилює, але по великому гатунку, куди її заведе, мені якось не дуже вже цікав
типичный портрет "колбасного" гастарбайтера
Не, это типичный портрет патриота, который резко перешел на мову, по праздникам носит вышыванку, живет в Канаде.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:57
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мразотнее тебя персонажей тут не бывает. ну может сеск
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:58
change_pm написав: jj1981ua написав:
вы вроде верно понимаете всю глубину, в которую мы летим, но...
я не сторонник коммунизма, просто хотелось бы побольше справедливости (я понимаю, что это недостижимые мечты, если что).
и как мне должно мешать это? я живу при пещерном капитализме, почти дикий запад, но в идеале вижу другой строй. в чем проблема? вы когда работаете, например таксистом, и при этом мечтаете стать директором завода (абсолютно другие проблемы, другая реальность) - это же нормально?
стремиться к чему-то лучшему - это естественно.
Вже який день Вас почитую...не розумію вашу рефлексію. Ви, здається, не прив"язані "заводом" чи нерухомістю до України, то чому б Вам не зробити, як я???
Я звалил ще в 15 році з України, час від часу приїджаю, то візу чекаю, то провідати сім"ю, то ще щось. Але більшу частину часу за кордоном. Політ нормальний. Пашпорт, як деяки не міняв. Ближче до пенсії вирішу, де кинути якір.
Звичайно, що відбувається в Україні мене цікавить і хвилює, але по великому гатунку, куди її заведе, мені якось не дуже вже цікаво
может я просто хочу жить тут? может я просто люблю свою страну и хочу чтобы лучше стало тут? мне нравится в европе... приезжать на погулять. а жить я хочу тут.
и хочу чтоб мои дети жили тут, учились тут (желательно не по НУШ)...
я не космополит. мне не все равно где.
зы: я верю, что никогда не поздно все изменить.
Востаннє редагувалось jj1981ua
в Нед 12 кві, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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