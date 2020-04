Додано: Нед 12 кві, 2020 14:10

1472580369 написав: Не бачу проблеми з тим податком(-20%)

Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р.

проблема в іншому,

якщо з ринку іде масовий спекуль-інвестор, зникає ліквідність, ринок згортається,

і стає ще більш монополізованим.

