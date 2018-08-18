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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3529353035313532>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 14:59

ECB vice-president says eurozone economy could shrink 10%

Martin Arnold in Frankfurt

Luis de Guindos, vice-president of the European Central Bank, has said a full economic recovery in the region will not happen until next year and even then is unlikely to make up for the hit from the coronavirus crisis.

Europe is likely to suffer a more severe recession than the global economy, Mr de Guindos warned in an interview with La Vanguardia in Spain, predicting that if the coronavirus lockdown lasted three months the eurozone economy would shrink by about 10 per cent.

Если еврозона упадёт на 10%, то что ждет украину? и цены на недвигу?

зы. это был риторический вопрос
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:03

  Proofy написав:
  change_pm написав:Я звалил ще в 15 році з України
Не знаком с вашей историей. Вы в недвижимости там?

Я тут відписію, що і де...Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:05

  jj1981ua написав:я не сторонник коммунизма


а ты просто туповатый совковый любитель шариевского помета, умом даже хуже трибеки, тот хоть мразина, но с зачатками абстрактного мышления. ты не такая мразь, просто туповат.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:11

investorkiev Сори, откуду инфа про подпись 1210? Нет подписи пока.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:13

  investorkiev написав:Че, трололо, уже всю родину продал белым людям за бусы?


шкуру бы твою продал, да ценности никакой. продаю бусы отечественные, получаю доллары. а ты свою родину рашистам забесплатно отдал под изнасилование и свалил поджав хвост.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 12 кві, 2020 15:15, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:16

  vhata написав:investorkiev Сори, откуду инфа про подпись 1210? Нет подписи пока.


Есть маленькая надежда что это фейк...
На сайте ВР пока значится «передан на подпись Президенту», но сегодня выходной - могли и не обновить. Завтра-послезавтра будем знать точно.


https://www.facebook.com/10000073986698 ... 69176/?d=n
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 12 кві, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:17

  trololo написав:
  investorkiev написав:Че, трололо, уже всю родину продал белым людям за бусы?

шкуру бы твою продал, да ценности никакой.

это парадокс по-донецки.
продавшие Родину, зарабатывающие доходными домами, - осуждают продавцов Родины и рефлексируют по покорителям космоса.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:18

  Прохожий написав:типичный портрет "колбасного" гастарбайтера :mrgreen:

Не певен, що Ви розповідали тут - Розкажіть, як Ви заробили свої перші 100 куе?

  investorkiev написав:Не, это типичный портрет патриота, который резко перешел на мову, по праздникам носит вышыванку, живет в Канаде.

Я володію вільно 3 мовами і вчу 4-ту, а Ви? Вишиванки немає. Живу не в Канаді :)

ps. Хтось 100 років назад віддавав все в колхоз, хтось на Колиму, хтось "із грязі в князі", хтось все кидав і був таксистом і т.п. в Паріжах, Лондонах і Нью-Йорках.
Пройшло 100 років. Все повертається. Історія не любить нові сюжети..
Думаючий зрозуміє, на що натякаю...
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 12 кві, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:29

  jj1981ua написав:может я просто хочу жить тут? может я просто люблю свою страну и хочу чтобы лучше стало тут? мне нравится в европе... приезжать на погулять. а жить я хочу тут.
и хочу чтоб мои дети жили тут, учились тут (желательно не по НУШ)...
я не космополит. мне не все равно где.
зы: я верю, что никогда не поздно все изменить.

Це ж дуже гарно і цікаво! Розказуйте, що ви зробили для своєї любимої країни?

- пофарбували за свох грощі під"їзд? ліфт поміняли?
- носите продукти чужим "бабушкам"?
- даєте грощі лікарям?
- відремомнтували пару км доріг?

ps. То ви ще молодий (38?) і ще ніде не прихватувало.. Я тут відписувався влітку, як мені "діагностували" в Києві апендицит, що я відлетів в Катар і мене там прооперували, бо тут було так - "все в порядке, идите к терапевту".

pps. Після того випадку я всі висновки потрібні зробив. Бажаю Вам терпіння!
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:44

  trololo написав:
  investorkiev написав:Че, трололо, уже всю родину продал белым людям за бусы?


шкуру бы твою продал, да ценности никакой. продаю бусы отечественные, получаю доллары. а ты свою родину рашистам забесплатно отдал под изнасилование и свалил поджав хвост.

нє, за буси ти продаєш надра неньки, людей, землю...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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