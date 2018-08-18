Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ECB vice-president says eurozone economy could shrink 10%
Martin Arnold in Frankfurt
Luis de Guindos, vice-president of the European Central Bank, has said a full economic recovery in the region will not happen until next year and even then is unlikely to make up for the hit from the coronavirus crisis.
Europe is likely to suffer a more severe recession than the global economy, Mr de Guindos warned in an interview with La Vanguardia in Spain, predicting that if the coronavirus lockdown lasted three months the eurozone economy would shrink by about 10 per cent.
Если еврозона упадёт на 10%, то что ждет украину? и цены на недвигу?
зы. это был риторический вопрос
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Прохожий написав:типичный портрет "колбасного" гастарбайтера
Не певен, що Ви розповідали тут - Розкажіть, як Ви заробили свої перші 100 куе?
investorkiev написав:Не, это типичный портрет патриота, который резко перешел на мову, по праздникам носит вышыванку, живет в Канаде.
Я володію вільно 3 мовами і вчу 4-ту, а Ви? Вишиванки немає. Живу не в Канаді
ps. Хтось 100 років назад віддавав все в колхоз, хтось на Колиму, хтось "із грязі в князі", хтось все кидав і був таксистом і т.п. в Паріжах, Лондонах і Нью-Йорках. Пройшло 100 років. Все повертається. Історія не любить нові сюжети.. Думаючий зрозуміє, на що натякаю...
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 12 кві, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.
jj1981ua написав:может я просто хочу жить тут? может я просто люблю свою страну и хочу чтобы лучше стало тут? мне нравится в европе... приезжать на погулять. а жить я хочу тут. и хочу чтоб мои дети жили тут, учились тут (желательно не по НУШ)... я не космополит. мне не все равно где. зы: я верю, что никогда не поздно все изменить.
Це ж дуже гарно і цікаво! Розказуйте, що ви зробили для своєї любимої країни?
- пофарбували за свох грощі під"їзд? ліфт поміняли? - носите продукти чужим "бабушкам"? - даєте грощі лікарям? - відремомнтували пару км доріг?
ps. То ви ще молодий (38?) і ще ніде не прихватувало.. Я тут відписувався влітку, як мені "діагностували" в Києві апендицит, що я відлетів в Катар і мене там прооперували, бо тут було так - "все в порядке, идите к терапевту".
pps. Після того випадку я всі висновки потрібні зробив. Бажаю Вам терпіння!