Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Как же Никонов хочет к Горбачихе добраться)) смотреть с 15ой минуты. А вообще можно всё глянуть, интересное видео. Очень он хочет осваивать прибрежные зоны, верит в магическую силу Днепра удваивать цену метра. https://youtu.be/3WX5g53oBq8
serkondr написав: Подтверждаю ! В 90-е годы работал механиком в СПМК-6 треста "Укрспецхмельстрой" г.Житомир кто хотел в течении 1-2 лет получал квартиру.Обязательным было одно условие -рабочая специальность. Многие ИТР на время переходили "работягами", получив квартиру возвращались назад. В основном давали малосимейку. Можно было получить отличную хату в доме для работников банка , но это должен был быть прораб,который строил этот дом.
В 90-е? Может, в 80-е?
Я в СПМК -6 начал работать с 1989 года . Да , в основом квартиры давали в 80-е , но дом для Проминвестбанка был построен в 1992 году и квартиру там получил прораб , ко торый строил этот дом. Дом действительно хороший - кирпичный 9 этажей на один подЪезд ,хорошая планировка квартир, своя отдельно огороженная территория в центральной части города.
Хомякоид написав:Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон. Уже почти 3 тыс. заболевших. Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос. Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10. Киев с областью на первом месте в Украине.
Будут инвештыри плакать крокодильими слезами Все как я писал.
45000 койкомест в украине до 25000 больных никаких проблем вообще, а 25000 достигнем как раз к 9 мая)
Это пустых койкомест? Или существующих? На счет Киева, который за 25 лет прирос очень в населении, не слышал о постройки хоть одной новой больнице.