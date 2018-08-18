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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3529353035313532

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:45

  change_pm написав:
  Прохожий написав:типичный портрет "колбасного" гастарбайтера :mrgreen:

Не певен, що Ви розповідали тут - Розкажіть, як Ви заробили свої перші 100 куе?

По легенді - стартовий капітал прокурора: земля тещі в Петрівцях
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как же Никонов хочет к Горбачихе добраться))
смотреть с 15ой минуты. А вообще можно всё глянуть, интересное видео. Очень он хочет осваивать прибрежные зоны, верит в магическую силу Днепра удваивать цену метра.
https://youtu.be/3WX5g53oBq8
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:56

  hxbbgaf написав:
  serkondr написав: Подтверждаю ! В 90-е годы работал механиком в СПМК-6 треста "Укрспецхмельстрой" г.Житомир кто хотел в течении 1-2 лет получал квартиру.Обязательным было одно условие -рабочая специальность. Многие ИТР на время переходили "работягами", получив квартиру возвращались назад. В основном давали малосимейку. Можно было получить отличную хату в доме для работников банка , но это должен был быть прораб,который строил этот дом.

В 90-е? Может, в 80-е?


Я в СПМК -6 начал работать с 1989 года . Да , в основом квартиры давали в 80-е , но дом для Проминвестбанка был построен в 1992 году и квартиру там получил прораб , ко
торый строил этот дом. Дом действительно хороший - кирпичный 9 этажей на один подЪезд ,хорошая планировка квартир, своя отдельно огороженная территория в центральной части города.
serkondr
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:01

Похоже, что у народа от карантина начинает ехать крыша. И. ведь, карантин только начался.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:01

  Унуноктий написав:
  Хомякоид написав:Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.

Будут инвештыри плакать крокодильими слезами :D
Все как я писал.

45000 койкомест в украине
до 25000 больных никаких проблем вообще, а 25000 достигнем как раз к 9 мая)

Это пустых койкомест? Или существующих? На счет Киева, который за 25 лет прирос очень в населении, не слышал о постройки хоть одной новой больнице.
BIGor
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