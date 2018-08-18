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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35303531353235333534>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:45

  change_pm написав:
  Прохожий написав:типичный портрет "колбасного" гастарбайтера :mrgreen:

Не певен, що Ви розповідали тут - Розкажіть, як Ви заробили свої перші 100 куе?

По легенді - стартовий капітал прокурора: земля тещі в Петрівцях
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как же Никонов хочет к Горбачихе добраться))
смотреть с 15ой минуты. А вообще можно всё глянуть, интересное видео. Очень он хочет осваивать прибрежные зоны, верит в магическую силу Днепра удваивать цену метра.
https://youtu.be/3WX5g53oBq8
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:56

  hxbbgaf написав:
  serkondr написав: Подтверждаю ! В 90-е годы работал механиком в СПМК-6 треста "Укрспецхмельстрой" г.Житомир кто хотел в течении 1-2 лет получал квартиру.Обязательным было одно условие -рабочая специальность. Многие ИТР на время переходили "работягами", получив квартиру возвращались назад. В основном давали малосимейку. Можно было получить отличную хату в доме для работников банка , но это должен был быть прораб,который строил этот дом.

В 90-е? Может, в 80-е?


Я в СПМК -6 начал работать с 1989 года . Да , в основом квартиры давали в 80-е , но дом для Проминвестбанка был построен в 1992 году и квартиру там получил прораб , ко
торый строил этот дом. Дом действительно хороший - кирпичный 9 этажей на один подЪезд ,хорошая планировка квартир, своя отдельно огороженная территория в центральной части города.
serkondr
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:01

Похоже, что у народа от карантина начинает ехать крыша. И. ведь, карантин только начался.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:01

  Унуноктий написав:
  Хомякоид написав:Ну что ребятки, покупаем доски для забивания окон.
Уже почти 3 тыс. заболевших.
Слышал инфо что при наступлении официально 12 тыс. заболевших медицина пойдет вразнос.
Неофициально можно колл. заболевших умножать на 10.
Киев с областью на первом месте в Украине.

Будут инвештыри плакать крокодильими слезами :D
Все как я писал.

45000 койкомест в украине
до 25000 больных никаких проблем вообще, а 25000 достигнем как раз к 9 мая)

Это пустых койкомест? Или существующих? На счет Киева, который за 25 лет прирос очень в населении, не слышал о постройки хоть одной новой больнице.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

думаю, що через певний час мілкий бізнес переформатується
продажі будуть через інтернет, або в якихось гаражах,
обслуговування аналогічно, на гаражах/квартирах по попердньому запису,
ресторани працюватимуть на розвозку/винос...
тобто бізнес малий зміститься в локації ближче до проживання, розпошириться, подалі від "центрів"..
піде реальна децентралізація..
робота в офісі, а що там робити?
чай/каву можна і дома пити, комп є, інтернет є, електронний документообіг, дзвінки, месенджери... так що офісна робота теж піде надім.

школи.. супер.. нарешті передем до homescolling.. та забудем про бісмарівську систему освіти..
універе .. ще краще ...

залишається державний секрор... тут стане ясно, що він на 90% паразитичний

корпорації ... ці теж пролобіюють свій інтерес.

Але хто буде тупо чекати закінчення карантину, як і посадок від зекоманди, то ті лососнуть і отримають дулю та розчарування
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 кві, 2020 16:21, всього редагувалось 4 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:19

  hume написав:верит в магическую силу Днепра удваивать цену метра.

Он не верит, а знает и это большая разница.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:22

  artlife написав:Похоже, что у народа от карантина начинает ехать крыша. И. ведь, карантин только начался.

это у тебя на россии только начался, у нас уже месяц...
и до конца карантина ещё месяц
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:29

  Унуноктий написав:
  artlife написав:Похоже, что у народа от карантина начинает ехать крыша. И. ведь, карантин только начался.

это у тебя на россии только начался, у нас уже месяц...
и до конца карантина ещё месяц

Вот, яркий пример. :D
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:49

  investorkiev написав:Зображення


Сегодня как раз отличный повод поменять аватарку... Или до 11 июня подождете?


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